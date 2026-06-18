Трамп закликав до повного припинення вогню на Близькому Сході: США віддані миру

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у четвер, що очікує на "повне припинення вогню на всіх фронтах", і закликав "усіх на Близькому Сході" дотримуватися своїх зобов'язань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Заклик до припинення вогню в регіоні

Трамп наголосив, що Сполучені Штати залишаються відданими мирному процесу та закликав країни регіону виконувати свої зобов’язання.

"Сполучені Штати віддані МИРУ, і ми закликаємо всіх у регіоні Близького Сходу дотримуватися своєї відданості справі, щоб наші переговори могли розгортатися успішно", – написав Трамп.

Він також заявив, що очікує повного припинення вогню на всіх фронтах, включно з Ліваном, Хезболлою та Ізраїлем.

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Економічні оцінки та попередні заяви

Трамп зазначив, що ринки позитивно реагують на ситуацію: ціни на нафту падають, а фондові індекси зростають.

Раніше Трамп також назвав фейком повідомлення про нібито виплату Ірану 300 млрд доларів з боку США.

Він підкреслив, що для Вашингтона ключовими є економічні результати, зокрема зниження цін на нафту та зростання ринків.

Також повідомлялося, що США зняли морську блокаду Ірану після підписання меморандуму про взаєморозуміння.