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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп назвав фейком повідомлення про виплату Ірану 300 млрд доларів

президент США коментує ситуацію з Іраном

Президент США Дональд Трамп назвав фейком повідомлення в медіа про те, що Вашингтон, згідно з домовленостями, має виплатити Ірану 300 млрд доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Заява Трампа щодо фейкових повідомлень

Трамп заявив, що інформація про нібито виплати є неправдивою та не відповідає дійсності.

"Немає ніякої виплати Ірану на 300 млрд доларів з боку США, — запевнив Трамп. — Це фейкові новини!"

Він також підкреслив, що для Сполучених Штатів ключовими є економічні успіхи, зокрема зниження цін на нафту та зростання ринків.

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Позиція США щодо миру та Близького Сходу

У своїх дописах Трамп заявив, що Сполучені Штати підтримують мирні переговори в регіоні Близького Сходу.

"Сполучені Штати віддані миру, і ми закликаємо всіх у регіоні Близького Сходу й надалі підтримувати чудове просування наших переговорів", — зазначив він.

Президент США також заявив, що ринки позитивно реагують на ситуацію, зокрема через зниження цін на нафту та зростання акцій.

  • Нагадаємо, раніше Центральне командування Збройних сил США повідомило, що відповідно до вказівки Дональда Трампа Америка зняла морську блокаду Ірану після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

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