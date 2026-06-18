Трамп назвав фейком повідомлення про виплату Ірану 300 млрд доларів

Президент США Дональд Трамп назвав фейком повідомлення в медіа про те, що Вашингтон, згідно з домовленостями, має виплатити Ірану 300 млрд доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Заява Трампа щодо фейкових повідомлень

Трамп заявив, що інформація про нібито виплати є неправдивою та не відповідає дійсності.

"Немає ніякої виплати Ірану на 300 млрд доларів з боку США, — запевнив Трамп. — Це фейкові новини!"

Він також підкреслив, що для Сполучених Штатів ключовими є економічні успіхи, зокрема зниження цін на нафту та зростання ринків.

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Позиція США щодо миру та Близького Сходу

У своїх дописах Трамп заявив, що Сполучені Штати підтримують мирні переговори в регіоні Близького Сходу.

"Сполучені Штати віддані миру, і ми закликаємо всіх у регіоні Близького Сходу й надалі підтримувати чудове просування наших переговорів", — зазначив він.

Президент США також заявив, що ринки позитивно реагують на ситуацію, зокрема через зниження цін на нафту та зростання акцій.

Нагадаємо, раніше Центральне командування Збройних сил США повідомило, що відповідно до вказівки Дональда Трампа Америка зняла морську блокаду Ірану після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

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