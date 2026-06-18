Трамп назвал фейком сообщение о выплате Ирану 300 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что Вашингтон, согласно договоренностям, должен выплатить Ирану 300 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

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Заявление Трампа о фейковых сообщениях

Трамп заявил, что информация о якобы выплатах является ложной и не соответствует действительности.

"Никакой выплаты Ирану в размере 300 млрд долларов со стороны США нет, — заверил Трамп. — Это фейковые новости!"

Он также подчеркнул, что для Соединенных Штатов ключевыми являются экономические успехи, в частности снижение цен на нефть и рост рынков.

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Позиция США по вопросам мира и Ближнего Востока

В своих постах Трамп заявил, что Соединенные Штаты поддерживают мирные переговоры в регионе Ближнего Востока.

"Соединенные Штаты привержены миру, и мы призываем всех в регионе Ближнего Востока и в дальнейшем поддерживать замечательное продвижение наших переговоров", — отметил он.

Президент США также заявил, что рынки положительно реагируют на ситуацию, в частности из-за снижения цен на нефть и роста акций.

Напомним, ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в соответствии с указанием Дональда Трампа Америка сняла морскую блокаду Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании.

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