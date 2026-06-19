Трамп призвал к полному прекращению огня на Ближнем Востоке: США привержены миру

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в четверг, что ожидает "полного прекращения огня на всех фронтах", и призвал "всех на Ближнем Востоке" соблюдать свои обязательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

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Призыв к прекращению огня в регионе

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются приверженными мирному процессу, и призвал страны региона выполнять свои обязательства.

"Соединенные Штаты привержены МИРУ, и мы призываем всех в регионе Ближнего Востока сохранять свою приверженность делу, чтобы наши переговоры могли проходить успешно", — написал Трамп.

Он также заявил, что ожидает полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, "Хезболлу" и Израиль.

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Экономические оценки и предыдущие заявления

Трамп отметил, что рынки положительно реагируют на ситуацию: цены на нефть падают, а фондовые индексы растут.

Ранее Трамп также назвал фейком сообщение о якобы выплате Ирану 300 млрд долларов со стороны США.

Он подчеркнул, что для Вашингтона ключевыми являются экономические результаты, в частности снижение цен на нефть и рост рынков.

Также сообщалось, что США сняли морскую блокаду Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании.