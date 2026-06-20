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Новости Переговоры США и Ирана
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Уиткофф проведет в Швейцарии переговоры с Ираном по поводу будущего мирного соглашения, - CNN

Иран заявил, что может выйти из режима прекращения огня

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф отправляется в Швейцарию, где планирует провести переговоры с иранской стороной по параметрам будущего мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

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Что говорят источники?

"Ожидается также, что к ним присоединится зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о возможных переговорах на данный момент нет.

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Что этому предшествовало?

Ранее Трамп призвал к полному прекращению огня на Ближнем Востоке и заявил, что США привержены миру.

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Автор: 

Иран (3008) США (29602) Швейцария (654) Стив Уиткофф (319)
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Топ комментарии
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Тфу ти. Знову толку ніякого
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20.06.2026 10:41 Ответить
+2
Вітьков кожній сраці затичка. Знаний трампонівський "профі". *****, яке все таки ганебне кодло зараз при владі в США.
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20.06.2026 10:43 Ответить
+2
"щодо майбутньої мирної угоди"??? - так Трамп тільки минулого тижня ту мирну угоду підписував 5 раз.
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20.06.2026 10:54 Ответить

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