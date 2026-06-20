Уиткофф проведет в Швейцарии переговоры с Ираном по поводу будущего мирного соглашения, - CNN

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф отправляется в Швейцарию, где планирует провести переговоры с иранской стороной по параметрам будущего мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

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Что говорят источники?

"Ожидается также, что к ним присоединится зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о возможных переговорах на данный момент нет.

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Что этому предшествовало?

Ранее Трамп призвал к полному прекращению огня на Ближнем Востоке и заявил, что США привержены миру.

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