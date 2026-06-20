Уиткофф проведет в Швейцарии переговоры с Ираном по поводу будущего мирного соглашения, - CNN
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф отправляется в Швейцарию, где планирует провести переговоры с иранской стороной по параметрам будущего мирного соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
Что говорят источники?
"Ожидается также, что к ним присоединится зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер", - говорится в сообщении.
Более подробной информации о возможных переговорах на данный момент нет.
Что этому предшествовало?
Ранее Трамп призвал к полному прекращению огня на Ближнем Востоке и заявил, что США привержены миру.
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