Трамп: США запровадять збори на прохід в Ормузькій протоці, якщо остаточної угоди з Іраном не буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Зборів поки не буде, проте є умова

"В Ормузькій протоці не буде жодних зборів протягом 60 днів у період перемир’я, і не буде жодних зборів після закінчення цього 60-денного періоду, якщо тільки вони не будуть запроваджені Сполученими Штатами Америки і на їхню користь, у разі якщо угода не буде укладена", - заявив американський лідер.

Він додав, що ці збори стягуватимуться "за надані послуги як "Ангела-охоронця" країнам Близького Сходу з метою відшкодування минулих, теперішніх і майбутніх витрат"".

Раніше повідомлялося, що військове керівництво Ірану вчергове заявило про закриття Ормузької протоки через порушення угоди Сполученими Штатами.

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Що передувало

Нагадаємо, США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.

Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.

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