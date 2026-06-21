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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп: США запровадять збори на прохід в Ормузькій протоці, якщо остаточної угоди з Іраном не буде

США можуть зробити прохід через Ормузьку протоку платним

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Зборів поки не буде, проте є умова 

"В Ормузькій протоці не буде жодних зборів протягом 60 днів у період перемир’я, і не буде жодних зборів після закінчення цього 60-денного періоду, якщо тільки вони не будуть запроваджені Сполученими Штатами Америки і на їхню користь, у разі якщо угода не буде укладена", - заявив американський лідер.

Він додав, що ці збори стягуватимуться "за надані послуги як "Ангела-охоронця" країнам Близького Сходу з метою відшкодування минулих, теперішніх і майбутніх витрат"".

Раніше повідомлялося, що військове керівництво Ірану вчергове заявило про закриття Ормузької протоки через порушення угоди Сполученими Штатами.

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Що передувало

  • Нагадаємо,

    США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

  • 18 червня президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.
  • Він передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані, негайне забезпечення проходу Ормузькою протокою без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори.

Читайте також: Ормузька протока не входить до зони відповідальності НАТО, але Альянс готовий допомогти за потреби, - Рютте

Автор: 

Іран (3535) Трамп Дональд (9001) Ормузька протока (213)
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Топ коментарі
+8
Ходяча катастрофа.
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21.06.2026 01:23 Відповісти
+5
Два оборзілих гопника-рекетира на одну точку. Нарешті знюхалися. Хай їм пір'я у горлянці проросте.
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21.06.2026 01:23 Відповісти
+3
ГЕНІАЛЬНО.

ТОБТО

- до тебе іран був під санкціями
- без грошей
- а прохід був вільним

ПІСЛЯ

- санкції знімаєш
- міліарди даєш
- протока буде платна

ШИК ШИК. Хто ще хоче щоб він займався війною у нас? ДЕ ті що хотіли щоб обрали Трампа?
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21.06.2026 01:27 Відповісти

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