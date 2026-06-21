Трамп: США введут сбор за проход в Ормузском проливе, если окончательного соглашения с Ираном не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут ввести сбор за проход через Ормузский пролив, если окончательное соглашение с Ираном не будет достигнуто.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сборов пока не будет, однако есть условие

"В Ормузском проливе не будет никаких сборов в течение 60 дней в период перемирия, и не будет никаких сборов по истечении этого 60-дневного периода, если только они не будут введены Соединенными Штатами Америки и в их пользу, в случае если соглашение не будет заключено", — заявил американский лидер.

Он добавил, что эти сборы будут взиматься "за оказанные услуги в качестве "ангела-хранителя" странам Ближнего Востока с целью возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов".

Ранее сообщалось, что военное руководство Ирана в очередной раз заявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения соглашения Соединенными Штатами.

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Что предшествовало

Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля — они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.

18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.

Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.

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