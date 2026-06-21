Трамп: США введут сбор за проход в Ормузском проливе, если окончательного соглашения с Ираном не будет
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут ввести сбор за проход через Ормузский пролив, если окончательное соглашение с Ираном не будет достигнуто.
Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Сборов пока не будет, однако есть условие
"В Ормузском проливе не будет никаких сборов в течение 60 дней в период перемирия, и не будет никаких сборов по истечении этого 60-дневного периода, если только они не будут введены Соединенными Штатами Америки и в их пользу, в случае если соглашение не будет заключено", — заявил американский лидер.
Он добавил, что эти сборы будут взиматься "за оказанные услуги в качестве "ангела-хранителя" странам Ближнего Востока с целью возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов".
Ранее сообщалось, что военное руководство Ирана в очередной раз заявило о закрытии Ормузского пролива из-за нарушения соглашения Соединенными Штатами.
Что предшествовало
- Напомним,
США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля — они требовали полностью разблокировать Ормузский пролив для всех судов.
- 18 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании.
- Он предусматривает прекращение огня между странами на 60 дней, в том числе и в Ливане, немедленное обеспечение прохода через Ормузский пролив без взимания платы за проезд и ослабление санкций против Ирана. В то же время обе стороны должны продолжить ядерные переговоры.
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ТОБТО
- до тебе іран був під санкціями
- без грошей
- а прохід був вільним
ПІСЛЯ
- санкції знімаєш
- міліарди даєш
- протока буде платна
ШИК ШИК. Хто ще хоче щоб він займався війною у нас? ДЕ ті що хотіли щоб обрали Трампа?