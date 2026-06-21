США и Иран продвинулись в переговорах в Швейцарии, — Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, проходящих в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Переговоры набирают обороты

По словам Венса, за последние часы сторонам удалось достичь заметных результатов.

"За последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса", — отметил он, подчеркнув, что эта встреча имеет историческое значение.

Вице-президент подчеркнул, что ранее, за исключением последних месяцев, руководство Ирана и США не проводило встреч на столь высоком уровне.

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Мирные намерения и новые вызовы

Венс пояснил, что американская делегация находится в Швейцарии для того, чтобы с помощью дипломатии изменить ситуацию на Ближнем Востоке.

Он добавил, что США видят перспективу сотрудничества между странами региона для достижения мира и стабильности.

Вице-президент прибыл в Бюргеншток для участия в переговорах, предусмотренных предварительными договоренностями. В то же время ситуацию осложнило решение Ирана возобновить блокаду Ормузского пролива.

17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Документ должен стать основой для окончательного соглашения, которое планируется согласовать в течение 60 дней.

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