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Новости Операция США против Ирана
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США и Иран продвинулись в переговорах в Швейцарии, — Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс о переговорах в Швейцарии

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, проходящих в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду". 

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Переговоры набирают обороты

По словам Венса, за последние часы сторонам удалось достичь заметных результатов.

"За последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса", — отметил он, подчеркнув, что эта встреча имеет историческое значение.

Вице-президент подчеркнул, что ранее, за исключением последних месяцев, руководство Ирана и США не проводило встреч на столь высоком уровне.

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Мирные намерения и новые вызовы

Венс пояснил, что американская делегация находится в Швейцарии для того, чтобы с помощью дипломатии изменить ситуацию на Ближнем Востоке.

Он добавил, что США видят перспективу сотрудничества между странами региона для достижения мира и стабильности.

  • Вице-президент прибыл в Бюргеншток для участия в переговорах, предусмотренных предварительными договоренностями. В то же время ситуацию осложнило решение Ирана возобновить блокаду Ормузского пролива.
  • 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Документ должен стать основой для окончательного соглашения, которое планируется согласовать в течение 60 дней.

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Автор: 

Иран (3014) переговоры (5846) США (29605) Джей Ди Вэнс (215)
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Топ комментарии
+6
Так, о іранська делегація покинула переговори в знак протесту через погрози Трампа?
Крутий прогрес.
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21.06.2026 20:01 Ответить
+2
Трамп - це стратех і дипйобмат від самого Нептуна. Звісно, до міжнародного гросмейстера з "многоходовочек" ***** не дотягує, але тверде друге місце - це безперечно
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21.06.2026 20:04 Ответить
+2
Спікер парламенту Галібаф, який є головним переговірником Ірану, відповів на https://t.me/operativnoZSU/214037 погрози Трампа: «Ми не сприймаємо американські погрози серйозно. Їм варто бути обережними у своїх заявах. Наші збройні сили готові реагувати на них по-іншому. Чим більше вони говорять, тим більше ми діятимемо».
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21.06.2026 20:17 Ответить

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