США и Иран продвинулись в переговорах в Швейцарии, — Венс
Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, проходящих в Швейцарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Переговоры набирают обороты
По словам Венса, за последние часы сторонам удалось достичь заметных результатов.
"За последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса", — отметил он, подчеркнув, что эта встреча имеет историческое значение.
Вице-президент подчеркнул, что ранее, за исключением последних месяцев, руководство Ирана и США не проводило встреч на столь высоком уровне.
Мирные намерения и новые вызовы
Венс пояснил, что американская делегация находится в Швейцарии для того, чтобы с помощью дипломатии изменить ситуацию на Ближнем Востоке.
Он добавил, что США видят перспективу сотрудничества между странами региона для достижения мира и стабильности.
- Вице-президент прибыл в Бюргеншток для участия в переговорах, предусмотренных предварительными договоренностями. В то же время ситуацию осложнило решение Ирана возобновить блокаду Ормузского пролива.
- 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Документ должен стать основой для окончательного соглашения, которое планируется согласовать в течение 60 дней.
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