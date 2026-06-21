США сподіваються на зміну ситуації на Близькому Сході через переговори з Іраном

США розраховують на суттєві зміни на Близькому Сході протягом найближчих років завдяки переговорам з Іраном, однак ситуація в Лівані залишається фактором ризику для досягнутих домовленостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico.

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Переговори з Іраном і очікування США

Американська сторона розглядає діалог з Іраном як можливість змінити баланс сил у регіоні. Попри різні підходи до стратегії, у Вашингтоні відзначають певний прогрес у питанні Лівану та не виключають досягнення стабільного миру за участі Ізраїлю.

Віцепрезидент Джей Ді Венс наголосив, що США працюють разом із партнерами для зниження напруги. До цього процесу залучені Катар, Пакистан та Ізраїль. Водночас ситуація в Лівані залишається однією з ключових тем міжнародних переговорів, зокрема під час контактів з іранською стороною.

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Напруження в регіоні та умови для угоди

На тлі дипломатичних зусиль зростає напруження через дії угруповання Хезболла. Дональд Трамп розкритикував Ізраїль за відсутність результатів у протидії цій силі та допустив можливість розширення конфлікту за участі Сирії. Також він закликав Іран припинити підтримку підконтрольних формувань, попередивши про можливі нові удари з боку США.

"Головною умовою для повної перебудови відносин між Вашингтоном і Тегераном залишається відмова Ірану від створення ядерної зброї", – зазначається у матеріалі.

Водночас підписана нещодавно угода передбачає, що Іран може розвивати ядерні технології лише у мирних цілях. Це розглядається як ключовий елемент для подальшого діалогу та стабілізації ситуації на Близькому Сході.

До слова, раніше Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у переговорах з Іраном, які наразі проходять у Швейцарії.