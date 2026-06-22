США надеются на изменение ситуации на Ближнем Востоке благодаря переговорам с Ираном

США рассчитывают на существенные изменения на Ближнем Востоке в ближайшие годы благодаря переговорам с Ираном, однако ситуация в Ливане остается фактором риска для достигнутых договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.

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Переговоры с Ираном и ожидания США

Американская сторона рассматривает диалог с Ираном как возможность изменить баланс сил в регионе. Несмотря на разные подходы к стратегии, в Вашингтоне отмечают определенный прогресс в вопросе Ливана и не исключают достижения стабильного мира с участием Израиля.

Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США работают вместе с партнерами над снижением напряженности. К этому процессу привлечены Катар, Пакистан и Израиль. В то же время ситуация в Ливане остается одной из ключевых тем международных переговоров, в частности во время контактов с иранской стороной.

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Напряженность в регионе и условия для соглашения

На фоне дипломатических усилий растет напряженность из-за действий группировки "Хезболла". Дональд Трамп раскритиковал Израиль за отсутствие результатов в противодействии этой силе и допустил возможность расширения конфликта с участием Сирии. Также он призвал Иран прекратить поддержку подконтрольных формирований, предупредив о возможных новых ударах со стороны США.

"Главным условием для полной перестройки отношений между Вашингтоном и Тегераном остается отказ Ирана от создания ядерного оружия", - отмечается в материале.

В то же время недавно подписанное соглашение предусматривает, что Иран может развивать ядерные технологии исключительно в мирных целях. Это рассматривается как ключевой элемент для дальнейшего диалога и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

К слову, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, которые в настоящее время проходят в Швейцарии.