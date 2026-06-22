США надеются на изменение ситуации на Ближнем Востоке благодаря переговорам с Ираном
США рассчитывают на существенные изменения на Ближнем Востоке в ближайшие годы благодаря переговорам с Ираном, однако ситуация в Ливане остается фактором риска для достигнутых договоренностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico.
Переговоры с Ираном и ожидания США
Американская сторона рассматривает диалог с Ираном как возможность изменить баланс сил в регионе. Несмотря на разные подходы к стратегии, в Вашингтоне отмечают определенный прогресс в вопросе Ливана и не исключают достижения стабильного мира с участием Израиля.
Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США работают вместе с партнерами над снижением напряженности. К этому процессу привлечены Катар, Пакистан и Израиль. В то же время ситуация в Ливане остается одной из ключевых тем международных переговоров, в частности во время контактов с иранской стороной.
Напряженность в регионе и условия для соглашения
На фоне дипломатических усилий растет напряженность из-за действий группировки "Хезболла". Дональд Трамп раскритиковал Израиль за отсутствие результатов в противодействии этой силе и допустил возможность расширения конфликта с участием Сирии. Также он призвал Иран прекратить поддержку подконтрольных формирований, предупредив о возможных новых ударах со стороны США.
"Главным условием для полной перестройки отношений между Вашингтоном и Тегераном остается отказ Ирана от создания ядерного оружия", - отмечается в материале.
В то же время недавно подписанное соглашение предусматривает, что Иран может развивать ядерные технологии исключительно в мирных целях. Это рассматривается как ключевой элемент для дальнейшего диалога и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
К слову, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, которые в настоящее время проходят в Швейцарии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В тому й різниця між ним й обамкой .. Обамка хоча б ніколи не сподівався й щось там підмахнув виклчно через те, що він тупо фунціонер , а не державник . А трамп дісно щиро вірить , що йому не брешуть, його "угоди вони мають чудодіючи якості ...
Для Трампа и США текущие (начавшиеся) переговоры - это результат крайне унизительного стратегического поражения в войне с Ираном. Дело даже не только в том, что меморандум о взаимопонимании с Ираном - это перечень обязательств, которые берут на себя США - от невмешательства в дела Ирана до выплаты Ирану минимум $300 миллиардов при отсутствии каких-либо обязательств Ирана, кроме как разрешить бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней.
Дело в том, что это стратегическое поражение будет иметь далеко идущие последствия в самых разных аспектах. Трамп «кинул» Израиль. Те, кто очень наивно считали и, может быть, все еще считают Трампа «лучшим другом Израиля», возможно, сейчас растянулись в психологическом шпагате. Но и им придется понять, что для Дональда Трампа не существует понятия союзник, для него не существует интересов США. У него есть интерес только и единственно к одному человеку на этой планете - к самому себе.
И он делал, делает и будет делать только то, что по его собственному мнению несет выгоду лично ему, несет сегодня, в данный конкретный момент. Выгоду финансовую, чтобы наращивать свое личное финансовое состояние и выгоду политическую, чтобы обезопасить себя от расследований и возможного импичмента в Конгрессе следующего, 120-го созыва.
Он начинал войну с Ираном, рассуждая для себя примерно, как путин - что он одержит победу за три дня, что в Иране сменится режим, с новыми властями в Иране он договорится и о ядерной программе, и о том, чтобы контролировать иранскую нефть. Он рассчитывал, что это принесет ему и личные финансовые выгоды в виде участия его семейного бизнеса в новых проектах в «новом Иране» и политические выгоды - он смог бы провозгласить, что добился того, чего никто не мог - сменил режим в Иране, что Иран больше не представляет ни для кого угрозу, что США будут главным партнером Ирана в нефтяном бизнесе.
Но его расчет, не основанный ни на чем, кроме совершенно безмерной нарциссической самоуверенности, полностью провалился. Режим в Иране не сменился и даже стал более жестким. Но самое главное - Иран показал, что обладает реальным оружием, от которого у США нет никакого «контр-оружия», и заблокировал Ормузский пролив. Это привело к росту цены на нефть, к росту цен на все энергоносители и электроэнергию, к росту себестоимости производства всего, для чего нужна энергия, к росту цен буквально не все продукты питания и товары в США, и, что для американцев крайне болезненно, поскольку буквально вся страна ездит на машинах - к росту цен на бензин.
Когда Трамп понял, что все, что происходит, крайне непопулярно среди американцев - и сама война, и ее экономические последствия, что это ведет республиканскую партию к разгромному поражению на выборах в Конгресс в ноябре, он остановил войну. И больше двух месяцев добивался от Ирана соглашения, которое позволило бы во что бы то ни стало открыть Ормузский пролив. В надежде, что это приведет к снижению цены на нефть, снижению цен на энергоносители и снижению инфляции в США. В надежде, что до выборов 3 ноября динамика цен изменит настроения избирателей в лучшую для него, Трампа, и республиканцев сторону. Для него лично поражение республиканцев на выборах в Конгресс, даже только в Палату Представителей будет худшим ночным кошмаром. Потому что это будет означать расследования его коррупции, использования им должности главы государства для личного обогащения, расследования нарушений им и его министрами законов, создание специальной комиссии по расследованию обстоятельств вступления США в войну с Ираном, и наконец очень вероятный импичмент, который, хотя вряд ли может привести к отстранению его Сенатом от должности (не будет там 2/3 голосов, республиканцы его не «сдадут»), унизит его, и сделает любого республиканского кандидата в президенты, близкого к нему, соучастником по обвинениям в рамках возможного импичмента и заведомо крайне непопулярным в преддверии следующих президентских выборов.
Этого Трамп хочет избежать. И именно поэтому остановил войну. И именно поэтому так стремился заключить с Ираном любое соглашение, которое позволит разблокировать Ормузский пролив.
А Израиль в системе координат Трампа - такая же «маленькая» страна, как и все другие «маленькие» страны. А «маленькие» страны должны слушаться своих «сильных мужчин» - его самого, путина и Си. Трамп же недаром, появившись на саммите G7, заявил, что «босс пришел». Он - «босс». А все остальные - так, никто, «маленькие», и не имеющие значения.
Меморандум с Ираном, подписанный Трампом, полностью меняет Ближний Восток. Трамп ведь «кинул» не только Израиль. Но и союзников США в Персидском заливе. Они пострадали от иранских обстрелов, их экономике нанесен немалый ущерб. Хотя они не воевали с Ираном. Это Иран наносил по ним удары в ответ на удары США и Израиля по Ирану. И теперь 47-й президент ожидает от этих стран, что это они соберут $300 миллиардов, обещанных им Ирану. И их он ставит в ситуацию, когда они должны будут строить свои собственные отношения с Ираном, потому что они не смогут больше полагаться на США.
Результатом этой войны вместо провозглашенных Трампом 28 февраля смены режима в Иране, уничтожения иранской ядерной и ракетной программ, вместо прекращения поддержки Ираном своих прокси-сил, вместо ожидавшегося Трампом взятия под контроль иранской нефти стало ужесточение иранского режима, де-факто сохранение иранской ядерной программы с совершенно неопределенными перспективами переговоров по ней, признание Трампом вслух, что Иран имеет право вооружаться баллистическими ракетами, признание де-факто того, что Иран может продолжать вооружать свои прокси-армии - Хезбаллу в Ливане, йеменских хуситов и других.
Трамп может рассказывать сейчас в интервью Axios, что в Иране сменился режим, что окончание войны - это и есть капитуляция (он не уточнил, чья именно в ответ на вопрос журналиста, как быть с его требованием безоговорочной капитуляции Ирана в начале войны). Но факты остаются фактами, какие бы пропагандистские приемы ни использовал президент.
Он в этой войне потерпел политическое поражение. А вмести с ним стратегическое поражение потерпели США. И такая оценка звучит сейчас в США отовсюду. Так говорят либеральные СМИ и либеральные политики. Так говорят многие консервативные и правые СМИ. Так говорят республиканские сенаторы, которые уходят из Сената после выборов. Но практически так же говорит один из самых правых республиканцев, остающихся в Сенате - Тэд Круз из Техаса.