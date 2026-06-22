Война США против Ирана обошлась Пентагону примерно в $40 млрд, - CNN

По предварительным оценкам, военная кампания США против Ирана обошлась Министерству обороны примерно в 40 миллиардов долларов. Такие расчеты приведены в аналитическом исследовании, которое готовит к публикации Центр стратегических и международных исследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

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Расходы Пентагона

По подсчетам аналитиков, только за первые четыре суток конфликта расходы США достигли 3,7 млрд долларов. К 12-му дню боевых действий общая сумма выросла примерно до 16,5 млрд долларов. В дальнейшем финансовая нагрузка уменьшилась из-за снижения интенсивности ударов.

Эксперты оценивают общую стоимость войны для Соединенных Штатов в 40 млрд долларов. В эту сумму входят расходы на вооружение, потери техники и восстановление поврежденных военных объектов. В то же время расчет не учитывает текущие операционные расходы, которые уже были заложены в оборонный бюджет США на 2026 год и превышают 1 трлн долларов.

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Помимо Пентагона, дополнительные расходы понесли и другие федеральные структуры. По оценкам исследователей, Министерство внутренней безопасности и Министерство по делам ветеранов вместе потратили на ликвидацию последствий конфликта около 1 млрд долларов.

Энергетические последствия

Война отразилась и на американских потребителях. В период боевых действий средняя стоимость бензина в стране выросла с менее чем 3 долларов до более чем 4 долларов за галлон.

Исследование Брауновского университета показывает, что из-за энергетических последствий войны каждое американское домохозяйство в среднем потратило на 253 доллара больше, чем могло бы в отсутствие конфликта.

Между тем добыча нефти на Ближнем Востоке остается нарушенной уже четыре месяца. По информации аналитической компании Kpler, за этот период мировой рынок недополучил около 1,15 млрд баррелей нефти.

Влияние энергетического кризиса отразилось и на макроэкономических показателях. По последним данным Бюро статистики труда США, годовой уровень инфляции впервые за три года превысил отметку в 4%, в значительной степени из-за подорожания энергоносителей.

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