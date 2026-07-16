Бізнес поліпшив позитивні очікування щодо ділової активності протягом наступного року, ‒ опитування НБУ

У другому кварталі 2026 року український бізнес очікував пожвавлення ділової активності протягом наступних 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування 665 керівників підприємств, яке провів Національний банк України.

Керівники підприємств більш упевнено прогнозували зростання обсягів виробництва товарів і послуг та позитивніше оцінювали перспективи розвитку власного бізнесу. Водночас інфляційні й курсові очікування дещо погіршилися.

Макроекономічна ситуація в Україні

Другий квартал поспіль бізнес поліпшує оцінки щодо майбутніх обсягів виробництва товарів і послуг в Україні.

Позитивні очікування продемонстрували:

усі групи респондентів незалежно від розміру підприємств та виду діяльності;

підприємства сільського господарства, енерго- та водопостачання, будівництва, транспорту і зв'язку, переробної промисловості, а також інших видів діяльності.

За оцінками учасників опитування, упродовж наступного року інфляція становитиме 11,6% проти 11,1%, очікуваних за результатами попереднього опитування.

Також дещо погіршилися очікування щодо валютного курсу. Бізнес прогнозує, що протягом найближчих 12 місяців курс становитиме 46,12 грн за долар США та 54,42 грн за євро.

У першому кварталі 2026 року ці показники очікувалися на рівні 45,00 грн за долар США та 54,00 грн за євро.

Розвиток підприємств

Підприємства зберегли стримані оцінки свого поточного фінансово-економічного стану, однак стали оптимістичніше оцінювати перспективи подальшого розвитку.

Найкращі очікування продемонстрували підприємства будівельної галузі, тоді як найобережнішими залишалися підприємства добувної промисловості.

Водночас учасники опитування прогнозують:

збільшення обсягів реалізації продукції;

активніше зростання інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар;

помірніше збільшення обсягів іноземних інвестицій.

Прогнози щодо зайнятості залишаються стриманими. Лише підприємства сільського господарства та інших видів діяльності очікують збільшення чисельності персоналу.

Представники інших галузей прогнозують скорочення кількості працівників, найбільше ‒ у переробній промисловості.

Кредитування

Учасники опитування підвищили оцінки потреби у позикових коштах найближчим часом. Також зросла частка підприємств, які планують залучати банківські кредити. Як і раніше, більшість респондентів ‒ 80,8% ‒ віддають перевагу кредитуванню у гривні.

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Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року український бізнес прогнозував пожвавлення ділової активності впродовж наступних 12 місяців. Керівники підприємств очікували збільшення обсягів виробництва товарів і послуг, а також поліпшення перспектив розвитку власного бізнесу.

Раніше повідомлялося, що у березні український бізнес повернувся до позитивних оцінок результатів власної економічної діяльності, поліпшивши їх як порівняно з попереднім місяцем, так і в річному вимірі.

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