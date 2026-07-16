Експеримент завершено: Кабмін переводить роботу "єДозволу" на постійну основу

Дерегуляція

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної системи дозвільних документів".

Документ переводить систему "єДозвіл" із режиму експериментального проєкту на постійну основу, повідомляє Міністерство економіки.

"Постанова створює правову основу для подальшого розвитку "єДозволу" як єдиної державної цифрової платформи, що забезпечує повний цикл надання дозвільних послуг — від подання заяви через портал "Дія" до прийняття рішення, формування електронного документа та ведення електронної дозвільної чи ліцензійної справи в системі", ‒ зазначили у відомстві.

Результати тестування

За час реалізації експериментального проєкту система вже продемонструвала свою ефективність.

Станом на сьогодні через неї:

подано понад 22 тис. декларацій;

опрацьовано понад 3 тис. заяв на отримання ліцензій;

забезпечено ведення електронних ліцензійних справ.

Через систему "єДозвіл" уже запроваджено або підготовлено до запуску електронні послуги у таких сферах:

охорона праці;

ветеринарна практика;

обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

туроператорська діяльність.

Переваги системи

Однією з головних переваг "єДозволу" є інтеграція з державними реєстрами. Це дає змогу автоматизувати перевірку інформації, скоротити перелік документів, які подає бізнес, зменшити адміністративне навантаження та прискорити отримання дозвільних послуг.

За оцінкою уряду, цифровізація вже приносить відчутний економічний ефект.

Зокрема, переведення в електронний формат послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці дозволило бізнесу заощадити понад 25 млн грн.

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Як повідомлялося, на початку року в Україні оновили правила надання дозвільних та ліцензійних послуг через "єДозвіл".

Нагадаємо, у липні 2024 року Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт зі створення Єдиної державної електронної системи дозвільних документів "єДозвіл". Завдяки цьому підприємці отримали можливість оформлювати ліцензії та інші дозвільні документи в електронному форматі.

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