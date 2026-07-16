Судновласники відмовляються від українських портів через атаки РФ

Судновласники дедалі частіше відмовляються заходити до українських портів після посилення російських атак на цивільні судна в Чорному морі та портову інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомляє пеціалізоване видання ASAP Agri.

На тлі зростання безпекових ризиків уже укладені фрахтові угоди масово переглядаються, а частина бронювань скасовується.

Крім того, ситуацію ускладнює рішення страхових компаній тимчасово призупинити оформлення нових полісів воєнного страхування для суден і вантажів, які прямують до України.

Наслідки для українського ринку зерна

Через погіршення ситуації в портах Одещини українські трейдери опинилися під серйозним фінансовим та логістичним тиском.

Це вже призвело до значного уповільнення внутрішнього ринку.

За даними аналітиків, більшість великих трейдерів наразі повністю призупинили нові закупівлі збіжжя на базисі CPT-порт, щоб переоцінити свої ризики.

Водночас, частина компаній, яка продовжує роботу, була змушена знизити закупівельні ціни на зерно нового врожаю в середньому на 300 грн за тонну.

CPT-порт – це умови постачання, за яких продавець (фермер) власним коштом доставляє зерно до портового термінала, де й передає його покупцю (трейдеру).

Зростання попиту на альтернативні маршрути

Паралельно учасники ринку фіксують стрімке зростання попиту на альтернативні логістичні шляхи в Чорноморському регіоні.

Зокрема, пропозиції румунської фуражної пшениці для серпневих поставок уже зросли до 216 євро за тонну на базисі FOB Констанца (близько $247), тоді як ще тижнем раніше вони становили $228-$229.

Частина румунських продавців тимчасово вийшла з ринку в очікуванні подальшого зростання цін, адже саме румунське й болгарське зерно стане основною альтернативою для покупців у разі затяжних перебоїв з експортом з України.

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Нагадаємо, через посилення російських атак на портову інфраструктуру Україна втратила близько третини своїх потужностей з експорту зерна через ключові чорноморські порти.

Чому порти Одещини є незамінними

Як повідомлялося, ситуація ускладнюється тим, що російські обстріли суттєво знизили пропускну спроможність портової логістики саме напередодні старту нового сезону збору та вивезення врожаю, коли потреба в експортних потужностях є найвищою.

Порти Одеської області несуть на собі основне навантаження з вивезення агропродукції.

Наприклад, у січні 2026 року саме через порти Одещини було експортовано 3,7 млн тонн зерна, олійних та продуктів їхньої переробки, що становило 89% від загального обсягу експорту цих категорій, тоді як на залізницю припало лише 8%.

Експорт агропродукції та чорних металів залишаються двома ключовими джерелами валютних надходжень для української економіки, і обидві галузі наразі стикаються з серйозними логістичними та безпековими викликами.

Зокрема, за підсумками січня-червня 2026 року українські металургійні підприємства експортували чорних металів на $1,48 млрд. Це на 3,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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