В Україні посилять покарання за паркування на місцях для людей із інвалідністю, – законопроєкт

У Верховній Раді України пропонують суттєво посилити відповідальність для водіїв, які безпідставно паркуються на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті, який зареєстрували в парламенті.

Зокрема, документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нові правила мають на меті не лише підвищити фінансове покарання для порушників, а й закрити прогалини із неправомірним використанням спеціальних позначок на лобовому склі автомобілів.

Як зміняться штрафи за неправильне паркування

Новий законопроєкт пропонує прибрати чинні мінімальну та максимальну межі штрафів та встановити фіксоване покарання за зупинку на спеціально позначених місцях.

Зокрема, за паркування на місцях для осіб з інвалідністю без відповідного розпізнавального знака, а також за створення перешкод для таких водіїв, пропонують штрафувати на 1 700 грн.

Наразі за таке порушення закон передбачає штраф від 1 020 до 1 700 грн, тобто суди чи поліція часто призначали мінімальну суму.

Нове покарання за фальшиві наліпки

Найбільш суворе покарання депутати пропонують запровадити для тих водіїв, які намагаються обдурити закон і маркують свої авто без реальних на те підстав.

Законопроєктом пропонується встановити абсолютно новий штраф за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака "Особа з інвалідністю".

Таке порушення тягнутиме за собою накладення штрафу в розмірі 5 100 грн, що має стати серйозним запобіжником для охочих безкарно користуватися пільговими паркомісцями.

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Штрафи за порушення ПДР

Нагадаємо, в Україні хочуть штрафувати водіїв за надмірний шум транспорту. Так, розглядаються суми штрафів від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Раніше в червні повідомлялося, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів для водіїв за порушення швидкості.

Також прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні пропонують запровадити градацію штрафів за порушення Правил дорожнього руху залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників.

Перед тим міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що в Україні найближчим часом збираються запровадити нову систему покарань за порушення Правил дорожнього руху.

До того Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.

У червні також повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №3023, який уперше врегульовує використання персонального легкого електротранспорту в Україні.

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