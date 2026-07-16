АМКУ оштрафував учасників тендеру "Укргазвидобування" на 52 мільйони за змову

Антимонопольний комітет України оштрафував дві приватні компанії на загальну суму понад 51,8 млн грн за антиконкурентну змову під час участі у великих державних торгах.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Під санкції Антимонопольного комітету потрапили ТОВ "Нова Інтерпрайз" та ТОВ "Торгова трубна компанія", які у 2025 році змагалися за тендери від АТ "Укргазвидобування".

Очікувана вартість двох закупівель хімічної сировини (баритового концентрату) складала понад 336,4 млн грн з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Під час офіційного розслідування Комітет виявив факти спільної та детально скоординованої поведінки компаній, яка була спрямована на повне усунення конкуренції між ними.

Штрафи та заборона на участь у тендерах

Рішенням АМКУ дії підприємств офіційно визнані порушенням закону "Про захист економічної конкуренції" через спотворення результатів торгів.

За вчинення антиконкурентних узгоджених дій обидва товариства отримали сукупний штраф у розмірі 51,9 млн грн.

Крім значних фінансових втрат, на бізнеси чекають і репутаційні обмеження. Згідно з чинним законодавством про публічні закупівлі, через цей інцидент обидва фігуранти тепер офіційно втрачають право брати участь у будь-яких державних тендерах протягом наступних трьох років.

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Інші змови на тендерах

Нагадаємо, АМКУ торік викрив змову компаній у торгах, проведених для державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Також АМКУ оштрафував дві фірми на 36 млн за змову на оборонному тендері. Установа виступала замовником тендера на закупівлю штормового одягу для військових, очікувана вартість якого становила понад 80 млн грн.

Станом на кінець червня 2026 року у зведеному переліку Антимонопольного комітету України перебувають 2 857 компаній. Їхній сукупний річний дохід за 2025 рік перевищив 302 млрд грн, а чистий прибуток склав 6 млрд грн.

Як повідомлялось раніше, у 2025 році в Україні було проведено понад 3,51 млн процедур закупівель, проте переважна більшість із них відбулася поза конкурентним полем.

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