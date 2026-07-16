Кабмін виділив майже 50 мільйонів на порятунок захисної дамби на Дунаї

Уряд спрямував кошти на проведення невідкладних аварійно-відновних робіт на захисній дамбі річки Дунай в Одеській області, щоб запобігти масштабній техногенній катастрофі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Із резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі Одеській області виділили 49,4 млн грн.

За словами заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, стан захисної дамби наразі є критичним і вимагає негайного втручання.

Фінансування допоможе оперативно розпочати ремонтні роботи, що дозволить захистити прилеглі території від можливих аварійних ситуацій та убезпечити жителів Ізмаїла та інших населених пунктів поблизу річки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розвиток дунайської інфраструктури

Нагадаємо, у березні 2026 року Уряд запустить експериментальний проєкт для підтримки портів на Дунаї.

Як повідомлялося, обсяги перевезень експортних вантажів з України через порти на Дунаї різко впали після відкриття Українського морського коридору під захистом ЗСУ, розповідав виконувач обов’язків генерального директора ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) Дмитро Москаленко. За його словами, фактично ситуація в регіоні повернулася до довоєнного стану.

Нагадаємо, у 2023 році вантажообіг через українські порти на Дунаї сягнув рекордних понад 29 млн тонн, що майже у шість разів більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Читайте також: Росія атакувала порт "Ізмаїл", пошкоджено цивільне судно, – АМПУ