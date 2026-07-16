Мережа Varus купує магазини "Коло" співвласника АТБ Буткевича – АМКУ надав дозвіл

Антимонопольний комітет України дозволив мережі супермаркетів Varus купити мережу магазинів біля дому "Коло".

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передає LIGA.net.

"Надано дозвіл ТОВ "Омега" на набуття контролю над ТОВ "Арітейл", – сказано в рішенні Антимонопольного комітету від 16 липня.

Про мережу Varus

Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега" є оператором мережі магазинів Varus, що належить бізнесменам Руслану Шостаку та Валерію Кіптику.

Перший магазин Varus відкрився в 2003 році в Дніпрі, а станом на зараз – це вже 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.

Компанія розвиває кілька форматів торгівлі, зокрема класичні супермаркети, магазини Varus To Go та онлайн-магазин.

Про магазини "Коло"

Мережа "Коло" відкрилася в травні 2017 року та спеціалізується на магазинах формату "біля дому". Наразі існує понад 250 торгових точок мережі, розташованих переважно в Києві, Київській області та Одесі.

Оператором мережі є ТОВ "Арітейл", що належить Геннадію Буткевичу, який є співвласником найбільшої української мережі супермаркетів АТБ.

Умови придбання

Varus купить 100% корпоративних прав компанії ТОВ "Арітейл" (магазини "Коло") – і таким чином угода стане однією з найбільших на ринку ритейлу в 2026 році.

"Об'єднання дозволить компаніям суттєво посилити свої позиції у сегменті convenience retail – одному з найбільш динамічних форматів сучасної роздрібної торгівлі", – йдеться в заяві Varus.

Разом із тим Varus планує зберегти професійну команду співробітників магазинів "Коло", яка налічує понад 1100 осіб, та забезпечити співробітникам нові можливості для розвитку, навчання й кар'єрного зростання в межах об'єднаної компанії.

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Бізнеси Буткевича

Як повідомлялося, в липні 2025 року ТОВ "Пауер Плейс" співвласника найбільшого українського рителера АТБ Геннадія Буткевича отримало дозвіл Антимонопольного комітету на набуття контролю над ТОВ "Житомирські інвестиції", яке володіє будівлею житомирського Центрального універмагу.

У грудні 2024 року компанія "Трайдент Геоінвест Україна" співвланика АТБ Геннадія Буткевича приватизаувала конфіскованого у російського власника виробника будматеріалів "Аерок" за 1,89 млрд грн.

У січні 2025 року компанія "Трайдент Геоінвест Україна" сплатила кошти за завод, вони надійшли до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Також повідомлялося, що найбільшою мережею продовольчих роздрібних магазинів в Україні в 2025 році стала АТБ з показником у 1319 точок.

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