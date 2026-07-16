Boeing та Airbus орендували українські літаки Ан-124 "Руслан" для перевезення деталей, – Reuters

Компанії Boeing та Airbus орендували літаки Ан-124 "Руслан" української компанії "Авіалінії Антонова" для прискорення постачання компонентів для цивільних і військових літаків.

Про це повідомляє Reuters.

Ан-124 "Руслан" – один із найбільших вантажних літаків у світі. Він може підняти понад 120 тонн вантажу. Компанія "Авіалінії Антонова" є підрозділом українського держпідприємства "Антонов" та перевозить надважкі вантажі по всьому світу.

Ан-124 "Руслан" орендували для перевезення деталей до європейського лайнера Airbus A350, аа також частин корпусу для американських літаків Boeing 767.

На початку року "Руслан" уже виконував схожий рейс – тоді він перевозив запчастини для вантажного Boeing 777F.

Зазвичай такі великі деталі перевозять морем або вантажівками, бо це значно дешевше.

Проте авіавиробникам довелося терміново найняти літаки через проблеми на заводах:

для Airbus – авіадоставка знадобилася через затримки та проблеми на заводі-постачальнику у штаті Північна Кароліна (США);

для Boeing – компанії терміново знадобилися частини корпусу літаків із заводу у Флориді. Щоб не зупиняти виробництво, Boeing навіть просила спеціальний дозвіл у Міністерства транспорту США, аби перевезти деталі літаком "Руслан" всередині країни.

Експерти зазначають, що цей випадок показує, під яким серйозним тиском перебувають виробники авіації. Попри те, що ситуація після пандемії покращилася, збої у постачанні деталей досі тривають, а запасів на складах у компаній майже немає.

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Нагадаємо, дочірня компанія державного підприємства "Антонов", створена для обслуговування вантажних авіаперевезень за програмою країн НАТО, – Antonov Logistics Salis GmbH – торік розпочала будівництво ангару для технічного обслуговування літаків в аеропорту Лейпцигу (LEJ) у Німеччині, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став основною базою авіакомпанії "Авіалінії Антонова".

У липні 2025 року "Антонов" завершив модернізацію Ан-124-100 "Руслан" та переправив його з Києві до Лейпцигу.

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