На українських АЗС за пів року створили 357 точок продажу ліків. Однак препарати продають із порушеннями

Станом на початок липня цього року на автозаправних станціях (АЗС) України діяло вже 357 точок продажу безрецептурних препаратів.

За даними Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, в ліцензійному реєстрі наразі є 12 компаній із правом такої діяльності й 357 чинних місць продажу в Києві й 21 області, передає enkorr.

Як повідомили в Асоціації фармацевтів України, перші об'єкти внесли до реєстру ще в березні, і мережа швидко розширюється.

Скарги від громадян

Разом із тим громадяни та громадські організації скажаться на порушення правил зберігання ліків, використання позначення "Аптека", продаж препаратів працівниками без фармацевтичної освіти та відсутність консультацій.

Окремо згадується випадок реалізації п'яти упаковок препарату, що містить психотропну речовину фенобарбітал. Передозування ним може становити загрозу життю, однак перевірку цього інциденту Міністерство охорони здоров'я досі не погодило.

Реакція Держлікслужби

При цьому в Держлікслужбі заявили, що наразі лише накопичують практику застосування нових законодавчих норм.

Так, механізм продажу лікарських засобів на АЗС перебуває на етапі формування, відтак остаточні аналітичні висновки щодо його ефективності та можливих ризиків поки не підготовлені.

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Дозвіл на продаж ліків

Як повідомлялося, наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів дозволив продаж безрецептурних медичних препаратів на автозаправних станціях.

Міністр охорони здоровя Віктор Ляшко тоді запевнив, що вимоги до торгівлі на АЗС дозволять гарантувати якість і безпечність лікарських засобів.

Ціни на ліки

Нагадаємо, на початку 2026 року в Україні з'явився вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.

Міністерство охорони здоров'я з 15 червня запустило другий етап ініціативи, що дає можливість пацієнту самостійно перевірити ліки за найвигіднішою ціною.

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