У Києві виявили самовільну забудову в затоці Дніпра на Оболоні – справу скерували до суду. ФОТО

Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо фізичної особи-підприємця за обвинуваченням у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці у затоці "Собаче гирло" на Оболоні в Києві.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Деталі справи

Як повідомляється, підприємиця зайняла частину земельної ділянки водного фонду, без дозволів розмістивши на ній дерев'яні та металеві бесідки, огорожу та інші допоміжні споруди.

Площа ділянки, що перебуває в межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги затоки Дніпра "Собаче гирло", становить 0,15 га.

Призначення ділянки

Самовільно зайнята ділянка належить до земель водного фонду, перебуває в комунальній власності та має використовуватися виключно для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, що передбачено її цільовим призначенням.

На ділянках, розташованих у межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги річок, забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних споруд.

Віідповідальність за порушення

Дії обвинуваченої підприємиці кваліфіковано за ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Разом із тим прокурори вживають заходів для звільнення земельної ділянки від самовільно встановлених споруд.







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Незаконне використання земель

Як повідомлялося, в середині червня Шевченківська окружна прокуратура Києва звернулася до Господарського суду з позовом про звільнення комунальної ділянки від самочинно збудованого ресторану.

Раніше в червні стало відомо, що у власність держави повернули 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини, які понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, пов'язаних із колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

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