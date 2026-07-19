Плюс 35 тисяч за квартал: в Україні стрімко зростає кількість ФОПів

В Україні зафіксували суттєвий приріст малого бізнесу – протягом квітня-червня 2026 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) збільшилася на 35,04 тис.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Державну службу статистики.

Загальна кількість підприємців у країні досягла понад 1,83 млн (для порівняння – на 1 квітня їх було 1,8 млн).

При цьому загалом за другий квартал українці створили майже 76 тис. нових справ, проте фінальна статистика враховує й тих, хто за цей час офіційно припинив свою діяльність.

Регіони-лідери та статистика юридичних осіб

Найактивніше малий бізнес реєструють у столиці та великих промислово-економічних центрах країни.

Топ-3 регіони за кількістю ФОПів:

Київ – 262 685 підприємців;

Дніпропетровська область – 153 663;

Львівська область – 140 702.

Паралельно в Україні зростає і кількість великого та середнього бізнесу.

Станом на 1 липня в країні офіційно зареєстровано понад 1,57 млн юридичних осіб, що майже на 8,5 тис. більше, ніж на початку квітня (близько 1,56 млн).

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Скільки бізнес сплачує до бюджету та які сфери обирає

Зростання кількості підприємців забезпечує стабільні податкові надходження.

Нагадаємо, за підсумками січня-червня 2026 року до бюджету надійшло 370,7 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ).

За даними аналітиків, найактивніше українці відкривають нові справи у сфері освіти (чистий приріст за пів року склав 3,9 тис. нових ФОПів) та у роздрібній торгівлі (плюс 3,6 тис.).

Значна частина нових підприємців обирає сферу послуг.

Зокрема, за перші п'ять місяців року в Україні зареєстрували понад 5 тис. нових суб'єктів господарювання у сфері індивідуальних послуг. Абсолютна більшість із них – це саме ФОПи (понад 4,9 тис.), і лише 41 – юридичні особи.

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