Плюс 35 тисяч за квартал: в Україні стрімко зростає кількість ФОПів
В Україні зафіксували суттєвий приріст малого бізнесу – протягом квітня-червня 2026 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) збільшилася на 35,04 тис.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Державну службу статистики.
Загальна кількість підприємців у країні досягла понад 1,83 млн (для порівняння – на 1 квітня їх було 1,8 млн).
При цьому загалом за другий квартал українці створили майже 76 тис. нових справ, проте фінальна статистика враховує й тих, хто за цей час офіційно припинив свою діяльність.
Регіони-лідери та статистика юридичних осіб
Найактивніше малий бізнес реєструють у столиці та великих промислово-економічних центрах країни.
Топ-3 регіони за кількістю ФОПів:
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Київ – 262 685 підприємців;
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Дніпропетровська область – 153 663;
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Львівська область – 140 702.
Паралельно в Україні зростає і кількість великого та середнього бізнесу.
Станом на 1 липня в країні офіційно зареєстровано понад 1,57 млн юридичних осіб, що майже на 8,5 тис. більше, ніж на початку квітня (близько 1,56 млн).
Скільки бізнес сплачує до бюджету та які сфери обирає
Зростання кількості підприємців забезпечує стабільні податкові надходження.
Нагадаємо, за підсумками січня-червня 2026 року до бюджету надійшло 370,7 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ).
За даними аналітиків, найактивніше українці відкривають нові справи у сфері освіти (чистий приріст за пів року склав 3,9 тис. нових ФОПів) та у роздрібній торгівлі (плюс 3,6 тис.).
Значна частина нових підприємців обирає сферу послуг.
Зокрема, за перші п'ять місяців року в Україні зареєстрували понад 5 тис. нових суб'єктів господарювання у сфері індивідуальних послуг. Абсолютна більшість із них – це саме ФОПи (понад 4,9 тис.), і лише 41 – юридичні особи.
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