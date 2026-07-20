У Росії хочуть дозволити реєструвати автомобілі, що перебувають у міжнародному розшуку

Російський уряд запропонував надати право Міністерству внутрішніх справ реєструвати автомобілі, які потрапили до бази Інтерполу. Відповідний законопроєкт наразі внесли до Держдуми РФ.

Як пише The Moscow Times, насамперед ідеться про автомобілі, які розшукуються з ініціативи "недружніх" країн, але були ввезені до Росії та куплені її громадянами. Чинне законодавство забороняє реєстрацію таких транспортних засобів.

Пояснення рішення

Проєкт поправок був представлений у лютому 2026 року. У російському МВС тоді пояснювали необхідність змін тим, що після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України західні країни практично не відповідали на його запити.

Через це російська поліція не може достовірно встановити, чи справді автомобіль викрали і за яких обставин його оголосили в міжнародний розшук.

Скільки авто в розшуку

У МВС Росії заявляли, що лише з 2022 року в країні було виявлено 1,5 тис. автомобілів, оголошених у міжнародний розшук.

Власники таких авто намагаються домогтися їхньої реєстрації через суд, проте зазвичай отримують відмову, оскільки такий механізм у законодавстві не прописаний.

Виключити ці машини з бази Інтерполу може лише держава-ініціатор.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розробили за дорученням президента РФ Владіміра Путіна з метою "захисту законних інтересів осіб", у володінні яких знаходяться транспортні засоби, що розшукуються за ініціативою "недружніх" держав.

Ввезення без дозволу

Проблема виникла після виходу західних автоконцернів із Росії в 2022 році та легалізації "паралельного імпорту" – ввезення товарів без дозволу правовласника.

Багато ввезеих таким чином машин згодом опинялися в базі Інтерполу як викрадені.

Схема працювала так: зловмисники оформляли популярні автомобілі в лізинг у Європі, перепродували їх до Росії через треті країни, наприклад, через ОАЕ, а потім припиняли платежі. Після цього лізингові компанії оголошували машини у міжнародний розшук.

Власники, які купили такі автомобілі в Росії, нерідко дізнавалися про це лише при спробі зареєструвати їх у реєстрі.

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Авторинок у Росії

Раніше повідомлялося, що у вересні минулого року в Росію вперше було ввезено за "паралельним імпортом" більше автомобілів, ніж офіційними каналами: 51% проти 49%. Зростають і ввезення, і ціни, і продажі машин: середньозважена ціна нового легкового автомобіля в РФ у вересні збільшилася на 4%, до 3,34 млн руб.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.

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