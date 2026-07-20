Пасажиропотік через кордон України продовжує зростати другий тиждень поспіль

Пасажиропотік через західний кордон України за минулий тиждень, із 11 по 17 липня, збільшився ще на 3,5% – до 760 тис. після зростання на 1,2% тижнем раніше.

При цьому, як свідчать дані Державної прикордонної служби, потік на в'їзд у вихідні суттєво перевищував потік на виїзд, передає Інтерфакс-Україна.

Кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 373 тис. із 365 тис. тижнем раніше, а на в'їзд – до 387 тис. із 369 тис.

Число транспортних засобів, які пройшли через пункти пропуску, минулого тижня також зросло – до 145 тис. зі 139 тис. попереднього тижня, тоді як число машин із гуманітарними вантажами – до 459 з 371.

Торішній результат

За відповідний тиждень минулого року пасажиропотік через кордон був трохи меншим – 744 тис.

Потік на в'їзд також був вищим – 374 тис. проти 370 тис.

Кількість автомобілів торік також була меншою – 136 тис.

На такому рівні або трохи вищому рівні минулого року пасажиропотік тримався до початку вересня з поступовим чистим поверненням українців із літнього відпочинку.

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Прогноз повернення біженців

Раніше повідомлялося, що прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки, затверджений урядом, будується на припущені, що в перші два роки після завершення війни до країни повернуться 2 млн українців.

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

У середині травня 2026 року в дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ішлося, що кількість біженців із України, яка залишатиметься в Європі до кінця 2029 року, складатиме 2,9 млн, або 56% від їх поточної кількості за сценарію "крихкого миру з поступками".

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поетапного завершення дії статусу тимчасового захисту для українських біженців у ЄС після 4 березня 2027 року.

Станом на 30 квітня 2026 року загальна кількість громадян України, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, становила 4,37 млн осіб. Порівняно з кінцем березня 2026 року цей показник зріс на 42 990 осіб, або на 1%.

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