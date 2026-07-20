Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Повернення біженців Українські біженці
968 0

Пасажиропотік через кордон України продовжує зростати другий тиждень поспіль

Пасажиропотік через кордон України продовжує зростати

Пасажиропотік через західний кордон України за минулий тиждень, із 11 по 17 липня, збільшився ще на 3,5% – до 760 тис. після зростання на 1,2% тижнем раніше.

При цьому, як свідчать дані Державної прикордонної служби, потік на в'їзд у вихідні суттєво перевищував потік на виїзд, передає Інтерфакс-Україна.

Кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 373 тис. із 365 тис. тижнем раніше, а на в'їзд – до 387 тис. із 369 тис.

Число транспортних засобів, які пройшли через пункти пропуску, минулого тижня також зросло – до 145 тис. зі 139 тис. попереднього тижня, тоді як число машин із гуманітарними вантажами – до 459 з 371.

Торішній результат

За відповідний тиждень минулого року пасажиропотік через кордон був трохи меншим – 744 тис.

Потік на в'їзд також був вищим – 374 тис. проти 370 тис.

Кількість автомобілів торік також була меншою – 136 тис.

На такому рівні або трохи вищому рівні минулого року пасажиропотік тримався до початку вересня з поступовим чистим поверненням українців із літнього відпочинку.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Прогноз повернення біженців

Раніше повідомлялося, що прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки, затверджений урядом, будується на припущені, що в перші два роки після завершення війни до країни повернуться 2 млн українців.

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

У середині травня 2026 року в дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ішлося, що кількість біженців із України, яка залишатиметься в Європі до кінця 2029 року, складатиме 2,9 млн, або 56% від їх поточної кількості за сценарію "крихкого миру з поступками".

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поетапного завершення дії статусу тимчасового захисту для українських біженців у ЄС після 4 березня 2027 року.

Станом на 30 квітня 2026 року загальна кількість громадян України, які отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, становила 4,37 млн осіб. Порівняно з кінцем березня 2026 року цей показник зріс на 42 990 осіб, або на 1%.

Читайте також: В Україні цього року скоротилися обсяги пасажирських та вантажних перевезень, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

біженці (793) ДПСУ Держприкордонслужба (615) кордон (1203) пасажиропотік (576)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 