ФОПи в Україні цього року вже виграли майже 1 мільйон державних тендерів. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок липня цього року 84,42 тис. фізичних осіб-підприємців в Україні стали переможцями тендерів. Вони виграли 923,74 тис. закупівель через систему Prozorro.

Як повідомили в Опендатабот, при цьому за весь 2025 рік переможцями державних тендерів стали 115,51 тис. ФОПів, які виграли понад 2 млн тендерів, – це на 38% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 30% менше, ніж у рекордному 2024 році.

При цьому зазначається, що ФОПи дедалі активніше включаються у державні закупівлі, особливо порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.

"Якщо підрахувати активність підприємців торік, то на один ФОП припадає майже 18 тендерів. Для порівняння: в 2021 році цей показник становив 6,2 тендера", – зазначили в Опендатабот.

Рекордсмени в закупівлях

Лідером цього року став один ФОП із результатом у 2 288 виграних тендерів.

Ще один підприємець вже встиг попрацювати із 769 різними замовниками, вигравши 788 тендерів.

За весь час роботи Prozorro абсолютний рекорд належить ФОПу, який отримав 10 225 перемог, співпрацюючи лише з 23 замовниками.

На другому та третьому місцях опинилися підприємці з 8 636 та 8 553 виграними тендерами відповідно.

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ФОПи в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували суттєвий приріст малого бізнесу – протягом квітня-червня 2026 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) збільшилася на 35,04 тис.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів затвердило оновлені форми податкового розрахунку щодо сум доходів, нарахованих (виплачених) фізичним особам, утриманого з них податку та нарахованого єдиного внеску. Нові правила набули чинності з 17 липня 2026 року.

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