На які цілі видають пільгові кредити малому бізнесу в Україні. ПЕРЕЛІК

Представники мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні за минулий тиждень, 13-19 липня, в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" отримали від 48 уповноважених банків 506 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, із цієї суми від банків державного сектору економіки видано 385 кредитів на 1,1 млрд грн.

Результати з початку року

Загалом від початку поточного року за програмою "5-7-9%" підприємці отримали 22,06 тис. кредитів на 102,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 14,47 тис. кредитів на 46,7 млрд грн.

Дані з початку великої війни

Разом із тим за час дії воєнного стану в Україні видано 122,22 тис. кредитів на 475,4 млрд грн (серед них банками державного сектору – 86,74 тис. кредитів на 232 млрд грн).

Розподіл за призначенням

Серед виданих кредитів станом на 20 липня поточного року, зокрема:

71,33 млрд грн – на інвестиційні цілі;

89,69 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

57,57 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

85,59 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

9,83 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

56,8 млрд грн – на антивоєнні цілі;

90,6 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Результати з початку дії програми

Усього з моменту старту програми доступних кредитів – із лютого 2020 року – було підписано 157,05 тис. кредитних договорів на 565 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 107,21 тис. договорів на 258,6 млрд грн.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики "Зроблено в Україні" та спрямована на підтримку мікро-, малого й середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитних ресурсів завдяки державним компенсаціям або державним гарантіям. Із 2024 року основний акцент програми зроблено на фінансуванні інвестиційних проєктів, що сприяють створенню нових робочих місць, модернізації підприємств і відновленню економіки. У межах програми підприємці можуть залучити кошти на розвиток виробництва, енергоефективність, інфраструктурні проєкти та відбудову об'єктів, зруйнованих унаслідок війни.

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Як повідомлялося, за попередній тиждень – до 14 липня – українські підприємці отримали 465 нових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%", що є частиною державної політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".

До того повідомлялося, що до кінця року заборгованість держави перед банками за програмою "5-7-9%" може сягнути 10 млрд грн.

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