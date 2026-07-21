ТОП-10 найзатребуваніших медичних вакансій в Україні за перше півріччя. ПЕРЕЛІК

Медичні заклади України в першому півріччі поточного року на Єдиному порталі вакансій опублікували 898 оголошень.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, загалом на порталі наразі доступні понад 9,4 тис. ваканій для медиків.

Де найбільше вакансій

Найбільше пропозицій роботи – в медичних закладах таких регіонів:

в Одеській області (628),

Львівській (543),

Дніпропетровській (448),

Київській області (410),

у місті Київ (417).

Кого шукають

Найбільший попит сьогодні спостерігається на медсестер, медичних братів та працівників екстреної допомоги.

Рейтинг пропозицій за перше півріччя виглядає так:

сестра медична/брат медичний – 101;

парамедик – 66;

лікар-терапевт – 48;

лікар-анестезіолог – 42;

лікар загальної практики – сімейний лікар – 36;

сестра медична/брат медичний-анестезист – 30;

сестра медична/брат медичний стаціонару – 27;

лікар-хірург – 23;

лікар-психіатр – 23;

лікар із медицини невідкладних станів – 22.

Окрім того, шукають рідкісних та вузькопрофільних лікарів, наприклад, відкриті вакансії для лікарів-генетиків, лікарів-сурдологів, лікарів-бактеріологів, біохіміків, ерготерапевтів, терапевтів мови й мовлення, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини.

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Ціни на ліки

Нагадаємо, на початку 2026 року в Україні з'явився вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.

Міністерство охорони здоров'я з 15 червня запустило другий етап ініціативи, що дає можливість пацієнту самостійно перевірити ліки за найвигіднішою ціною.

Також у червні стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення "Українського фармацевтичного агентства" ("Укрфармагентства") – нового органу державного контролю у фармацевтичній галузі.

Розвиток медицини

У квітні Кабінет Міністрів України визначив перелік пріоритетних проєктів у сфері охорони здоров'я та оновив підходи до їх фінансування на 2026 рік. Так, було уточнено пріоритетні напрями та вдосконалено порядок використання коштів, зокрема й для централізованого забезпечення лікарень обладнанням.

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