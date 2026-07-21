ТОП-10 найзатребуваніших медичних вакансій в Україні за перше півріччя. ПЕРЕЛІК
Медичні заклади України в першому півріччі поточного року на Єдиному порталі вакансій опублікували 898 оголошень.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, загалом на порталі наразі доступні понад 9,4 тис. ваканій для медиків.
Де найбільше вакансій
Найбільше пропозицій роботи – в медичних закладах таких регіонів:
- в Одеській області (628),
- Львівській (543),
- Дніпропетровській (448),
- Київській області (410),
- у місті Київ (417).
Кого шукають
Найбільший попит сьогодні спостерігається на медсестер, медичних братів та працівників екстреної допомоги.
Рейтинг пропозицій за перше півріччя виглядає так:
- сестра медична/брат медичний – 101;
- парамедик – 66;
- лікар-терапевт – 48;
- лікар-анестезіолог – 42;
- лікар загальної практики – сімейний лікар – 36;
- сестра медична/брат медичний-анестезист – 30;
- сестра медична/брат медичний стаціонару – 27;
- лікар-хірург – 23;
- лікар-психіатр – 23;
- лікар із медицини невідкладних станів – 22.
Окрім того, шукають рідкісних та вузькопрофільних лікарів, наприклад, відкриті вакансії для лікарів-генетиків, лікарів-сурдологів, лікарів-бактеріологів, біохіміків, ерготерапевтів, терапевтів мови й мовлення, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини.
Ціни на ліки
Нагадаємо, на початку 2026 року в Україні з'явився вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.
Міністерство охорони здоров'я з 15 червня запустило другий етап ініціативи, що дає можливість пацієнту самостійно перевірити ліки за найвигіднішою ціною.
Також у червні стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення "Українського фармацевтичного агентства" ("Укрфармагентства") – нового органу державного контролю у фармацевтичній галузі.
Розвиток медицини
У квітні Кабінет Міністрів України визначив перелік пріоритетних проєктів у сфері охорони здоров'я та оновив підходи до їх фінансування на 2026 рік. Так, було уточнено пріоритетні напрями та вдосконалено порядок використання коштів, зокрема й для централізованого забезпечення лікарень обладнанням.
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