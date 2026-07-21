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Нацбанк планує скасувати обмеження тарифів на міжбанківському ринку готівки

Нацбанк планує скасувати обмеження тарифів на міжбанківському ринку готівки

Національний банк України повторно виніс на обговорення зміни до правил роботи уповноважених банків із запасами готівки.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Зокрема, Нацбанк пропонує скасувати норми щодо дотримання уповноваженими банками на міжбанківському ринку тарифу за здавання готівки не вище тарифу, встановленого регулятором.

Це рішення пов'язане з лібералізацією тарифної політики Нацбанку у сфері касового обслуговування.

Крім того, у документі частково врахували пропозиції уповноважених банків, надані під час першого етапу обговорення у червні 2026 року:

  • робота в надзвичайних умовах – уточнено вимоги до змісту плану дій уповноваженого банку щодо безперервної організації роботи із запасами готівки на зберіганні під час настання непередбачуваних обставин чи надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, у Нацбанку наголошували, що в Україні важливо підтримувати розвиток безготівкової інфраструктури, однак громадяни мають і надалі мати можливість користуватися готівкою – особливо в регіонах із нестабільним зв’язком, складною безпековою ситуацією чи поблизу лінії бойових дій.

Раніше Національний банк України оновив порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей для банків та СІТ-компаній.

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