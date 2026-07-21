Нацбанк планує скасувати обмеження тарифів на міжбанківському ринку готівки

Національний банк України повторно виніс на обговорення зміни до правил роботи уповноважених банків із запасами готівки.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Зокрема, Нацбанк пропонує скасувати норми щодо дотримання уповноваженими банками на міжбанківському ринку тарифу за здавання готівки не вище тарифу, встановленого регулятором.

Це рішення пов'язане з лібералізацією тарифної політики Нацбанку у сфері касового обслуговування.

Крім того, у документі частково врахували пропозиції уповноважених банків, надані під час першого етапу обговорення у червні 2026 року:

робота в надзвичайних умовах – уточнено вимоги до змісту плану дій уповноваженого банку щодо безперервної організації роботи із запасами готівки на зберіганні під час настання непередбачуваних обставин чи надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, у Нацбанку наголошували, що в Україні важливо підтримувати розвиток безготівкової інфраструктури, однак громадяни мають і надалі мати можливість користуватися готівкою – особливо в регіонах із нестабільним зв’язком, складною безпековою ситуацією чи поблизу лінії бойових дій.

Раніше Національний банк України оновив порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей для банків та СІТ-компаній.

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