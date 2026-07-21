Скільки генерувальних потужностей уже встановлено в Україні. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на сьогодні, 21 липня, встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Лідери за встановленням

Регіонами, де встановлено найбільше когенераційних газових установок, є:

Київська область (219 МВт),

Черкаська (129,3 МВт),

Дніпропетровська (118,2 МВт),

Волинська (113,6 МВт),

Івано-Франківська (108,8 МВт),

Сумська (103,6 МВт),

Закарпатська (100,3 МВт) область.

Скільки введено в експлуатацію

Разом із тим у рамках регіональних планів стійкості з березня поточного року введено в експлуатацію 388,8 МВт потужностей газової генерації.

Будівельні роботи ще тривають на 247 установках загальною потужністю 532,2 МВт.

Вітрова та сонячна енергетика

Також в Україні збільшуються потужності відновлюваної енергетики, зокрема вітрової (ВЕС) та сонячної генерації (СЕС).

Так, тільки за перше півріччя 2026 року в експлуатацію введено 414,8 МВт вітрових електростанцій (70 установок), а загальні потужності встановлених ВЕС на сьогодні складають 1,115 ГВт.

Найбільше вітрових установок – на Миколаївщині (понад 400 МВт) та Одещині (понад 200 МВт).

За даними "Укренерго", загальна потужність сонячних електростанцій наразі сягає 7,3 ГВт (5,4 ГВт виробники + 2,25 ГВт активні споживачі).

Найбільше – на Дніпропетровщині (947 МВт), Миколаївщині (782 МВт) та Одещині (515 МВт).

Зберігання електроенергії

В Міненерго також розповіли, що паралельно зі збільшенням генерувальних потужностей в Україні стрімко розвиваються технології зберігання енергії.

Протягом року сукупна потужність установок зберігання енергії (УЗЕ) зросла в понад 300 разів – до понад 600 МВт. Такий додатковий інструмент допомагає балансувати енергосистему й використовувати енергію, вироблену "зеленою" генерацією: накопичуючи надлишки сонячної генерації вдень, УЗЕ віддають їх у мережу ввечері або вранці в періоди пікового споживання.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, опублікувала новий інтерактивний дашборд, який відображає структуру виробництва та споживання електроенергії.

повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує зміни до правил роботи енергосистеми. Головне нововведення – запуск механізму "гнучкого приєднання" до електричних мереж.

До того, в середині липня, стало відомо, що на Українській енергетичній біржі відбулися перші аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами в межах механізму довгострокових спеціалізованих аукціонів. Організаторами торгів стали ДП "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго".

Читайте також: Від початку року Україна отримала майже 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання