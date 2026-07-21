Buntar Copilot: Пілот керує бойовим польотом, перебуваючи за сотні кілометрів від позиції. ФОТО

Індустрія дронів

Українська компанія Buntar Aerospace представила Remote Control – функцію програмного забезпечення Buntar Copilot, яка дозволяє повністю дистанційно керувати польотом БпЛА "Бунтар-3".

Як розповіли в компанії, суть функції полягає в томму, що пілот і оператор корисного навантаження виконують бойову місію, залишаючись у безпечному місці, а на позиції з антеною працює лише технічний персонал.

Технологію продемонстрували в межах масштабного демо-дня "Створено для майбутнього" від Технологічних сил України.

Як це працює

На точку запуску виїжджає технічна команда: встановлює антену, ноутбук і Starlink, готує борт до зльоту та піднімає його в повітря, після чого залишає позицію.

Ця точка стає ретранслятором, через який пілот і оператор камери підключаються до борту з будь-якого місця з інтернетом.

При цьому все управління місією відбувається в одному застосунку – Buntar Copilot, без залучення сторонніх програм для віддаленого доступу. Це програмне забезпечення поставляється в комплекті з БпАК "Бунтар-3" і об'єднує практично всі дані, потрібні для управління місією.

Відео з камер, телеметрія борта, телеметрія антени та log-файли передаються окремими потоками, що забезпечує надійність та стабільність управління під час польоту.

Чим відрізняється

У компанії зазначили, що це вбудоване рішення відрізняє Remote Control від типових підходів до віддаленого керування на ринку, які предбачають просте дублювання робочого столу (remote desktop, screen sharing) через сторонній софт для віддаленого доступу.

Додавання зайвої ланки в систему таким чином вдається уникнути, а отже й уникнути ситуацій, коли вона може підвести тоді, коли стабільність найбільш критична.

Важливість технології

"У будь-якій війні є ресурс, який неможливо відновити, – людське життя. Оператор – найцінніше, що є в розвідувальному комплексі. У його підготовку держава викладає багато ресурсу, і ми маємо робити все можливе, щоб забрати його з-під прямого удару і залишити йому роль мозку операції. Ми переконані, що війна майбутнього – це війна технологій, де ризикує залізо, а не пілоти", – пояснив співзасновник Buntar Aerospace Богдан Сас.

Ринок рішень для віддаленого керування дронами доволі насичени, але більшість із них – це використання чужого софту, не призначеного під ці задачі: один екран, один канал зв'язку, одна точка відмови.

Buntar Aerospace розробив Remote Control як частину власної платформи з нуля, тому кожен тип даних має власний канал і свою стійкість до навантаження.

"На ринку вже є декілька рішень для віддаленого керування. Втім, постає питання: наскільки надійно вони працюють у бойових умовах. Ми свідомо відмовилися від готових рішень для віддаленого доступу, щоб зробити цю функцію якісно всередині Buntar Copilot. Телеметрія борта, телеметрія антени, відео й log-файли передаються окремими каналами. Якщо один потік просяде, решта продовжують працювати. Жодної залежності від сторонніх програм. Це і є різниця між альтернативними рішеннями, зібраними на колінці поверх чужого софта, і платформою, яку будували під конкретну задачу", – зауважив керівник команди Buntar Copilot Props.

Технічний персонал перебуває на позиції лише задля швидкого встановлення обладнання, запуску, посадки та згортання.

Пілот і оператор корисного навантаження виконують місію, перебуваючи в глибокому тилу за сотні, або й тисячі кілометрів від лінії бойового зіткнення.













Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що українські оборонні компанії SkyFall і TAF Industries офіційно стали співзасновниками EU-Ukraine Drone Alliance – нової ініціативи, покликаної поглибити співпрацю України та Європейського Союзу в сфері безпілотних систем та антидронових технологій.

Загалом до нового Альянсу увійшло 18 компаній, серед яких як українські виробники, так і виробники з держав-членів ЄС.

Читайте також: CEO Alta Ares Хедріан Кантер: "Україна сьогодні має одну з найкращих архітектур протиповітряної оборони у світі"