Кожен четвертий пенсіонер в Україні живе на 3,5 тисячі гривень на місяць, – дослідження

Станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховується майже 9,98 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 7 273 грн (близько $163).

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

За другий квартал 2026 року кількість пенсіонерів зменшилася на 74,4 тис. осіб. Загалом із початку року їхня чисельність скоротилася на 190,5 тис. людей – це більше, ніж за весь 2025 рік.

Розподіл розміру виплат

Майже третина всіх українських пенсіонерів отримує виплату, вищу за середню по країні: 3,2 млн людей мають понад 7 тис. грн. Із них пів мільйона отримують понад 20 тис. грн.

Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тис. грн.

Регіональна статистика

Пенсіонери у 7 регіонах отримують виплати, вищі за середні по країні.

Найвищі показники зафіксовано у таких регіонах:

Київ – 9,9 тис. грн (на 36% більше за середнє значення);

Донеччина – майже 9 тис. грн (на 24% більше);

Луганщина – 8,8 тис. грн (на 20% більше).

Найнижчі середні виплати отримують мешканці західних областей:

Тернопільська область – 5,7 тис. грн (на 22% менше за середню);

Чернівецька область – 5,8 тис. грн (на 20% менше);

Закарпатська область – 5,9 тис. грн (на 19% менше).

Працюючі пенсіонери

Кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати – це 2,8 млн людей (28% від загальної кількості).

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Нагадаємо, у червні 2026 року Пенсійний фонд України повністю та вчасно закрив фінансування пенсій, житлових субсидій та страхових виплат. Загальна сума видатків на соціальну сферу за місяць сягнула 90,1 млрд грн.

Як повідомлялося, у травні 2026 року Пенсійний фонд України спрямував на пенсійні, соціальні та страхові виплати, а також на виплату житлових субсидій і пільг близько 92,2 млрд грн.

У 2026 році для окремих категорій громадян в Україні діють підвищені соціальні гарантії, які передбачають вищий мінімальний рівень пенсійного забезпечення. Для деяких пенсіонерів розмір таких виплат може наближатися до 13 тис. грн, тоді як мінімальна пенсія за віком для непрацюючих осіб наразі становить 2 595 грн.

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