Казахстан зупиняє експорт нафти через Чорне море після атак на танкери, – Bloomberg

Казахстан змушений припинити транспортування нафти до свого головного експортного термінала на Чорному морі через серію атак на танкери.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що сталося з Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК)

За даними видання, термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ мав припинити приймати нафту з трубопроводу.

Головна причина – танкерні компанії побоюються направляти свої судна до цього об’єкта через загрози безпеці.

Очікувалося, що зупинка розпочнеться у вівторок, проте наразі невідомо, чи процес вже стартував. Пресслужба консорціуму відмовилася від коментарів.

Джерела зазначають: якщо припинення поставок через КТК триватиме до кінця тижня, казахстанські нафтовидобувні компанії будуть змушені скорочувати видобуток.

Вплив на європейський та світовий ринок

Проблеми з казахстанським експортом виникли на тлі загальної нестабільності на світовому нафтовому ринку:

криза в Ормузькій протоці – ринок вже потерпає від майже повної зупинки поставок через чергове загострення між США та Іраном;

загрози в Червоному морі – єменські хусити погрожують ударами по експортній інфраструктурі Саудівської Аравії.

Для Європи це додатковий удар, оскільки Казахстан є другим за величиною постачальником нафти до Європейського Союзу після Норвегії. Скорочення цих обсягів посилить тиск на європейські НПЗ, які намагаються замістити ресурси з Близького Сходу.

Контекст та військово-політична ситуація

Термінал КТК є критично важливим для Астани – через нього проходить близько 80% усього нафтового експорту країни.

Основні обсяги видобувають спільні підприємства за участю західних гігантів, таких як Chevron, ExxonMobil та Shell. Хоча термінал розташований на території Росії, експорт із нього не підпадає під західні санкції.

Україна офіційно не брала на себе відповідальність за атаки, під час яких зазнали пошкоджень цивільні судна. Водночас українські військові раніше повідомляли про кілька ударів по неназваних нафтових танкерах у акваторії Чорного моря протягом останніх днів.

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Ірак перенаправив логістичні потоки нафтопродуктів сушею через територію Сирії прямо до портів у Середземному морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей крок дозволить Багдаду обійти небезпечну Ормузьку протоку, уникнути переповнення сховищ та зупинки власних нафтопереробних заводів (НПЗ).

Дорога вантажівок до сирійського узбережжя займає близько чотирьох днів. Всього за кілька місяців частка Сирії у відвантаженнях мазуту з Близького Сходу зросла з нуля до понад 25%.

Чому цей маршрут критично важливий для Багдада

Ризик зупинки заводів:

мазут є головним нафтопродуктом, який експортує Ірак;

якщо резервуари на НПЗ переповняться, заводи будуть змушені скоротити переробку нафти та виробництво дефіцитних бензину й дизельного пального.

Пошук альтернатив:

окрім Сирії, Ірак також перевозить мазут вантажівками через Йорданію;

за словами трейдерів, суходолом почали відправляти навіть невеликі обсяги сирої нафти.

Порятунок бюджету:

новий сухопутний коридор допомагає країні підтримувати нафтові доходи після того, як перебої в Ормузькій протоці різко обмежили традиційний морський експорт.

Для Сирії потоки іракського пального створюють можливість стати ключовим енергетичним хабом між Перською затокою та Середземномор'ям. На тлі успіху цього маршруту сторони вже розглядають проєкти будівництва нових трубопроводів.

Через високі безпекові ризики та постійні перебої в протоці, інші країни Перської затоки зараз також гарячково шукають способи зменшити залежність від цього маршруту.

Зокрема, вони активно розширюють свої порти за її межами та проектують нові магістральні нафтопроводи.

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Чому країни Близького Сходу масово оминають Ормуз

Ситуація навколо Ормузької протоки загострилася після того, як Тегеран оголосив про її фактичне закриття у відповідь на удари США по військових об'єктах Ірану.

Зокрема, напередодні рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку майже повністю зупинився через різке зростання ризиків для судноплавства після нових ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану та дій у відповідь з боку Тегерана.

Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

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