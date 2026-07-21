Мінфін залучив 6,16 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів України під час чергового аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,16 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Усі залучені ресурси були отримані від розміщення гривневих облігацій різного терміну обігу:

на 1 рік (ставка 15,14% річних) – залучено 2 млрд грн;

на 2 роки (ставка 15,51% річних) – залучено 2,082 млрд грн;

на 3 роки (ставка 15,98% річних) – залучено 2,081 млрд грн.

Загалом із початку 2026 року через інструмент ОВДП держава залучила вже 266,28 млрд грн, а за весь час повномасштабної війни – понад 2,27 трлн грн.

Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на забезпечення Збройних Сил України та підтримку фінансової стабільності держави.

Аукціони з продажу ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 тис. грн, $1 тис. або 1 тис. євро.

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Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року касові видатки загального фонду державного бюджету України становили 2,23 трлн грн.

Зокрема, за пів року надходження від військового збору до державного бюджету України становили 94,2 млрд грн. Це свідчить про значне збільшення обсягів фінансування потреб оборонного сектору країни.

Як повідомлялося, за підсумками січня-травня поточного року касові видатки загального фонду держбюджету України сягнули 1,8 трлн грн. Це на 260 млрд грн, або на 16,9%, перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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