Хто з іноземців найчастіше їде працювати в Україну під час війни?

Загальна кількість іноземців, які працюють в українській економіці, після початку повномасштабної війни скоротилася майже вдвічі. Водночас у низці галузей їхня присутність почала зростати.

Про це під час комітетських слухань повідомила голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає Уніан.

За її словами, якщо у 2020 році Україна працевлаштувала 9 880 іноземців, то у 2025 році цей показник впав до 4 720 осіб.

Утім, вже на початку 2026 року динаміка почала поступово відновлюватися.

Де зростає залучення іноземців

Переробна промисловість:

кількість працевлаштованих іноземців зросла удвічі.

Тимчасове розміщення та громадське харчування (HoReCa):

також зафіксовано зростання – іноземців частіше залучають до роботи в прихистках та хабах для переселенців;

Сфера адмінпослуг та допоміжного обслуговування:

зростання понад удвічі;

Охорона здоров'я та соцдопомога:

приріст близько 10% порівняно з 2020 роком.

Зі свого боку директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що до повномасштабного вторгнення (у 2021 році) держава видавала та продовжувала понад 21,7 тис. дозволів на роботу для іноземців.

У 2025 році цей показник становив 9,5 тис. (із яких видано вперше – 7 083).

Географія трудової міграції

Якщо раніше лідером за кількістю працівників була Туреччина, то за перше півріччя 2026 року на перше місце вийшла Індія (1 023 дозволи). Далі йдуть Туреччина (662), Узбекистан, Азербайджан та Пакистан.

Майже 40% усіх дозволів традиційно видають у Києві. Також серед лідерів – Київська, Львівська та Одеська області.

У прифронтових регіонах показники залишаються поодинокими (наприклад, у Запорізькій області за минулий рік видали 8 дозволів, а у Херсонській – лише один).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, за даними Державної служби зайнятості, у 2025 році в Україні було видано 9 582 дозволи на працевлаштування іноземців, однак 3 310 із них згодом скасували.

У результаті в країні залишилося лише 6 272 трудових мігранти. Це становить усього 0,14% від загальної потреби ринку праці, який для повноцінного відновлення економіки потребує залучення близько 4,5 мільйона додаткових працівників.

Як повідомлялося, питання залучення іноземних трудових мігрантів наразі не є пріоритетним для уряду. Основний акцент державної політики робиться на поверненні українців, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, на тлі дефіциту робочої сили та зростання кількості іноземних працівників в Україні з’явилася петиція, в якій пропонується надати пріоритет працевлаштуванню громадян України та запровадити обмеження на залучення трудових мігрантів з-за кордону.

Читайте також: Дефіцит кадрів та закриті вакансії. Як змінився ринок праці в Україні за пів року?