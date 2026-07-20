Дефіцит кадрів та закриті вакансії. Як змінився ринок праці в Україні за пів року?

Упродовж першого півріччя 2026 року роботодавці запропонували понад 240 тис. вакансій через сервіси Державної служби зайнятості, з яких вдалося укомплектувати 131,5 тис.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Водночас за сприянням у працевлаштуванні до служби звернулися 230 тис. громадян, які отримали статус безробітного.

Навчання та кваліфікація шукачів роботи

Головною причиною невикористаного потенціалу ринку праці залишається дисбаланс між навичками шукачів та потребами роботодавців.

Для подолання цього розриву додаткове професійне навчання за підтримки Державної служби зайнятості за шість місяців пройшли 37 тис. людей.

Зокрема, понад 20 тис. осіб здобували нові спеціальності у центрах професійно-технічної освіти, а ще 4,1 тис. громадян отримали ваучери на навчання.

Найпопулярніші спеціальності

Найшвидше роботодавцям вдавалося закривати вакансії у сфері торгівлі, обслуговування, логістики та обліку.

За показниками укомплектування лідирують такі позиції:

продавці продовольчих товарів – 6,7 тис. закритих вакансій;

водії автотранспорту – 6,2 тис.;

кухарі – 3,3 тис.;

бухгалтери – 2,7 тис.;

охоронники – 2,4 тис.;

адміністратори – 2,2 тис.

Професії без відгуків

Водночас низка вузькоспеціалізованих вакансій упродовж року взагалі не отримала жодного відгуку від шукачів роботи.

Серед таких позицій опинилися:

машиністи автомотриси;

помічники машиністів електропоїзда;

поїзні електромеханіки;

мийники літальних апаратів;

техніки-метеорологи ;

завідувачі ветеринарних клінік.

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Дефіцит кадрів як ключова перешкода для бізнесу

В Україні продовжує загострюватися дефіцит кадрів, і більшість компаній очікують подальшого погіршення ситуації на ринку праці.

Нагадаємо, що наразі близько 71% українських підприємств називають саме нестачу кваліфікованих працівників головною перешкодою для розвитку свого бізнесу.

У червні підприємства рідше повідомляли про труднощі з пошуком кваліфікованих кадрів. Частка таких компаній скоротилася з 60,6% до 46,3%.

Як повідомлялося, півтори тисячі українських жінок долучилися до програми навчання за "чоловічими" професіями.

Зокрема, в Україні вперше обсяги державного замовлення на підготовку фахівців визначили з урахуванням довгострокового прогнозу потреб ринку праці.

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