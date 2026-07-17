Дефіцит кадрів в Україні: 78% роботодавців відчувають нестачу працівників

В Україні продовжує загострюватися дефіцит кадрів, і більшість компаній очікують подальшого погіршення ситуації на ринку праці.

Про це свідчать результати дослідження "OLX Робота", передає Уніан.

Зокрема, готовність бізнесу наймати іноземців залишається на критично низькому рівні.

Згідно з даними опитування, у 2026 році 78% роботодавців повідомили, що відчувають нестачу працівників. Для порівняння, минулого року про кадрову кризу заявляли 60% компаній.

Настрої бізнесу щодо майбутнього стають дедалі менш оптимістичними:

68% роботодавців вважають, що упродовж наступного року ситуація з дефіцитом кадрів лише погіршуватиметься ;

; і лише 10% переконані, що криза поступово зникне.

Чому бізнес не хоче наймати іноземців

Попри поглиблення кризи, лише 8% компаній готові розглядати працевлаштування іноземних громадян у разі подальшого загострення ситуації (торік цей показник був навіть вищим і становив 13%).

Головними бар'єрами для залучення іноземної робочої сили компанії називають:

Мовний бар'єр – 51% (проти 27% у 2025 році);

відсутність потреби саме в іноземних фахівцях у своїй галузі – 42%;

законодавчі складнощі (оформлення дозволів, реєстрація, візи) – 32% (торік було 18%);

відсутність досвіду роботи з іноземцями або культурні відмінності – по 28%;

внутрішня неготовність колективу – 19%.

Порівняно з минулим роком роботодавці значно частіше почали наголошувати саме на практичних труднощах інтеграції – від юридичних процедур до мовної адаптації.

Що може змінити позицію бізнесу

Аналітики зазначають, що підприємства потребують зрозумілих та безпечних механізмів.

Зрушити ситуацію з місця, на думку респондентів, могли б:

податкові пільги або фінансові стимули від держави – 36%;

або фінансові стимули від держави – 36%; подальше критичне загострення дефіциту українських кадрів – 36%;

– 36%; гарантії кваліфікації та сертифікації іноземних кандидатів – 29%;

спрощення бюрократичних процедур працевлаштування – майже 25%.

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Дефіцит кадрів як ключова перешкода для бізнесу

Нагадаємо, що наразі близько 71% українських підприємств називають саме нестачу кваліфікованих працівників головною перешкодою для розвитку свого бізнесу.

У червні підприємства рідше повідомляли про труднощі з пошуком кваліфікованих кадрів. Частка таких компаній скоротилася з 60,6% до 46,3%.

Як повідомлялося, півтори тисячі українських жінок долучилися до програми навчання за "чоловічими" професіями.

Зокрема, в Україні вперше обсяги державного замовлення на підготовку фахівців визначили з урахуванням довгострокового прогнозу потреб ринку праці.

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