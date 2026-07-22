Грецький бітум для українських доріг: до порту "Ізмаїл" прибув танкер із 6,5 тисячі тонн

Компанія "Енерго Трейд" здійснила найбільше у своїй історії пряме морське постачання дорожнього бітуму із Греції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це стало черговим кроком у диверсифікації джерел постачання продукції на український ринок.

Куди та скільки доставили

У липні танкер 3B Destiny доставив до порту Ізмаїл 6,5 тис. тонн дорожнього бітуму марки Bitumen 70/100 від грецького виробника Motor Oil (Hellas).

Продукція відповідає європейським стандартам якості та призначена для будівництва й ремонту автошляхів.

Упродовж тижня весь обсяг бітуму відвантажили дорожньо-будівельним компаніям та асфальтобетонним заводам по всій Україні.

Новий маршрут та частка ринку

У компанії зазначили, що у 2026 році український ринок дорожнього бітуму переважно забезпечувався імпортом із Румунії, Польщі й Литви. Відкриття нового морського маршруту із Греції має посилити надійність постачань і розширити географію імпорту.

АТ "Енерго Трейд" є одним із найбільших постачальників бітуму в Україні. У першому півріччі компанія імпортувала 54,8 тис. тонн бітуму, що становить 38% від загального обсягу ринку.

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Фінансування ремонтів

Наприкінці червня голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявляв, що на відновлення дорожньої інфраструктури й перебудову системи логістики в перші два повоєнні роки Україна потребуватиме близько 40 млрд євро.

На початку червня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 3,5 млрд грн обласним військовим адміністраціям.

Раніше голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин заявляв, що до 1 червня 2026 року необхідно відремонтували 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на це потрібно близько 14 млрд грн.

Також, за його словами, минулого року середня вартість ремонту доріг в Україні оцінювалася у близько 1 200 грн за квадратний метр, однак через зростання цін на бітум та пальне зараз вона може становити 1 400 грн.

Перед цим прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сказала, що в держбюджеті на 2026 рік на ремонт доріг передбачено 12,6 млрд грн, ще 10 млрд грн Кабінет Міністрів готовий виділити із резервного фонду держбюджету. Водночас ремонт прифронтових доріг цього року фінансуватимуть з бюджету Міністерства оборони.

До того голова Сухомлин розповідав, що на утримання доріг в Україні в 2026 році закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

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