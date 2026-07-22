В "Укрзалізниці" розповіли, чому квитки на поїзди коштують по-різному

Вартість квитків на більшість пасажирських поїздів "Укрзалізниці" залишається незмінною з 2021 року.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили в "Укрзалізниці".

Водночас ціни на окремі місця можуть відрізнятися залежно від дня тижня чи дати купівлі.

Хто встановлює тарифи на проїзд

В "Укрзалізниці" наголосили, що компанія не може самостійно змінювати вартість квитків, адже це сфера державного регулювання.

Згідно з чинним законодавством, тарифи на пасажирські перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученні встановлює Міністерство розвитку громад та територій України за погодженням із Міністерством економіки.

Чи зміняться ціни на плацкарт і купе

У компанії підкреслили, що для держави важливо зберігати доступність залізничних перевезень, особливо для жителів прифронтових громад.

Саме тому тарифи на квитки у плацкартні й купейні вагони, а також у 2-й клас поїздів "Інтерсіті" є соціальними. Держава не переглядала ціни на них ще з 2021 року.

Чому квитки в СВ та перший клас коштують по-різному

Для преміумсегмента пасажирських перевезень – вагонів СВ (люкс) та першого класу "Інтерсіті" – у 2026 році діє динамічне ціноутворення.

Вартість квитків у цих вагонах змінюється залежно від чотирьох чинників:

сезону;

дня тижня;

часу придбання (чим раніше купувати, тим дешевше);

рівня заповненості поїзда.

У компанії зазначають, що це поширена світова практика, яку використовують авіакомпанії, міжнародні залізничні перевізники та сервіси таксі.

Перехід на європейську модель PSO

Також в "Укрзалізниці" нагадали, що Україна прагне перейти на європейську систему PSO (Public Service Obligation — зобов'язання з обслуговування населення).

Ця модель передбачає, що якщо держава замовляє соціально важливі, але збиткові пасажирські маршрути, вона має компенсувати перевізнику різницю між реальними витратами та соціальним тарифом із бюджету.

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Нагадаємо, із 22 липня "Укрзалізниця" підвищить вартість разового проїзду у міській електричці Kyiv City Express та приведе її до рівня тарифів на громадський транспорт Києва.

Що відомо про підвищення цін на проїзд

Нагадаємо, з 15 липня у Києві підвищили вартість разового проїзду в комунальному транспорті (метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та на фунікулері) з 8 до 30 гривень.

Раніше в Київській міській державній адміністрації заявили, що громадяни, які регулярно користуються пасажирським транспортом Києва, зможуть придбати місячні проїзні квитки зі знижками – у межах такого проїзного вартість однієї поїздки в Києві становитиме до 24 грн.

До того стало відомо, що в Києві розглядають можливість встановлення вартості разової поїздки в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн.

У КМДА нагадали, що останній перегляд тарифів відбувся у 2018 році. Необхідність оновлення пояснюють наближенням вартості проїзду до економічно обґрунтованого рівня, зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, зарплати, утримання інфраструктури, а також зменшенням пасажиропотоку.

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