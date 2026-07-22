В "Укрзалізниці" розповіли, чому квитки на поїзди коштують по-різному
Вартість квитків на більшість пасажирських поїздів "Укрзалізниці" залишається незмінною з 2021 року.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомили в "Укрзалізниці".
Водночас ціни на окремі місця можуть відрізнятися залежно від дня тижня чи дати купівлі.
Хто встановлює тарифи на проїзд
В "Укрзалізниці" наголосили, що компанія не може самостійно змінювати вартість квитків, адже це сфера державного регулювання.
Згідно з чинним законодавством, тарифи на пасажирські перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученні встановлює Міністерство розвитку громад та територій України за погодженням із Міністерством економіки.
Чи зміняться ціни на плацкарт і купе
У компанії підкреслили, що для держави важливо зберігати доступність залізничних перевезень, особливо для жителів прифронтових громад.
Саме тому тарифи на квитки у плацкартні й купейні вагони, а також у 2-й клас поїздів "Інтерсіті" є соціальними. Держава не переглядала ціни на них ще з 2021 року.
Чому квитки в СВ та перший клас коштують по-різному
Для преміумсегмента пасажирських перевезень – вагонів СВ (люкс) та першого класу "Інтерсіті" – у 2026 році діє динамічне ціноутворення.
Вартість квитків у цих вагонах змінюється залежно від чотирьох чинників:
- сезону;
- дня тижня;
- часу придбання (чим раніше купувати, тим дешевше);
- рівня заповненості поїзда.
У компанії зазначають, що це поширена світова практика, яку використовують авіакомпанії, міжнародні залізничні перевізники та сервіси таксі.
Перехід на європейську модель PSO
Також в "Укрзалізниці" нагадали, що Україна прагне перейти на європейську систему PSO (Public Service Obligation — зобов'язання з обслуговування населення).
Ця модель передбачає, що якщо держава замовляє соціально важливі, але збиткові пасажирські маршрути, вона має компенсувати перевізнику різницю між реальними витратами та соціальним тарифом із бюджету.
Нагадаємо, із 22 липня "Укрзалізниця" підвищить вартість разового проїзду у міській електричці Kyiv City Express та приведе її до рівня тарифів на громадський транспорт Києва.
Що відомо про підвищення цін на проїзд
Нагадаємо, з 15 липня у Києві підвищили вартість разового проїзду в комунальному транспорті (метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та на фунікулері) з 8 до 30 гривень.
Раніше в Київській міській державній адміністрації заявили, що громадяни, які регулярно користуються пасажирським транспортом Києва, зможуть придбати місячні проїзні квитки зі знижками – у межах такого проїзного вартість однієї поїздки в Києві становитиме до 24 грн.
До того стало відомо, що в Києві розглядають можливість встановлення вартості разової поїздки в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн.
У КМДА нагадали, що останній перегляд тарифів відбувся у 2018 році. Необхідність оновлення пояснюють наближенням вартості проїзду до економічно обґрунтованого рівня, зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, зарплати, утримання інфраструктури, а також зменшенням пасажиропотоку.
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