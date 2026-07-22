Експорт товарів із України за пів року перевищив 7,5 мільярда. Що продавали?
Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за перше півріччя цього року підтримало експорт українських товарів на 7,53 млрд грн.
Як повідомили в Міністерстві економіки та довкілля, за цей період ЕКА підтримало 40 експортних угод для 33 українських експортерів.
Найбільший обсяг підтриманого експорту забезпечили підприємства на Хмельниччині – 4,6 млрд грн.
Серед лідерів також і Київ із показником 929,1 млн грн та Чернігівська область – 553 млн грн.
Куди продавали
Застраховані ЕКА українські товари в першому півріччі поставлялися до 24 країн.
Найбільшими ринками збуту стали:
- Німеччина – 1,2 млрд грн,
- Об'єднані Арабські Емірати – 879,3 млн грн,
- Нідерланди – 730,7 млн грн,
- Польща – 704,3 млн грн,
- Угорщина – 677,7 млн грн.
Що продавали
Найбільші обсяги підтриманого експорту забезпечили такі галузі:
- меблева промисловість – 4,6 млрд грн;
- переробка молока та виробництво масла й сиру – 879,3 млн грн;
- допоміжна діяльність у сфері транспорту – 501,9 млн грн;
- виробництво металевих дверей і вікон – 281,8 млн грн;
- виробництво шпалер – 271,2 млн грн.
Раніше повідомлялося, що експорт України до 2030 року планують збільшити до $85 млрд.
До того повідомлялося, що три провідні промислові напрями України – металургія, деревообробка та целюлозно-паперова галузь – наразі демонструють різні моделі експорту. Загалом лідери цих трьох галузей забезпечили експорт товарів на 224,5 млрд грн.
Нагадаємо, упродовж січня-червня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $49,3 млрд, тоді як обсяг експорту становив $21 млрд.
Разом із тим за підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів, що перевищує показники минулого року.
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