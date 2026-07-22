Експорт товарів із України за пів року перевищив 7,5 мільярда. Що продавали?

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за перше півріччя цього року підтримало експорт українських товарів на 7,53 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві економіки та довкілля, за цей період ЕКА підтримало 40 експортних угод для 33 українських експортерів.

Найбільший обсяг підтриманого експорту забезпечили підприємства на Хмельниччині – 4,6 млрд грн.

Серед лідерів також і Київ із показником 929,1 млн грн та Чернігівська область – 553 млн грн.

Куди продавали

Застраховані ЕКА українські товари в першому півріччі поставлялися до 24 країн.

Найбільшими ринками збуту стали:

Німеччина – 1,2 млрд грн,

Об'єднані Арабські Емірати – 879,3 млн грн,

Нідерланди – 730,7 млн грн,

Польща – 704,3 млн грн,

Угорщина – 677,7 млн грн.

Що продавали

Найбільші обсяги підтриманого експорту забезпечили такі галузі:

меблева промисловість – 4,6 млрд грн;

переробка молока та виробництво масла й сиру – 879,3 млн грн;

допоміжна діяльність у сфері транспорту – 501,9 млн грн;

виробництво металевих дверей і вікон – 281,8 млн грн;

виробництво шпалер – 271,2 млн грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що експорт України до 2030 року планують збільшити до $85 млрд.

До того повідомлялося, що три провідні промислові напрями України – металургія, деревообробка та целюлозно-паперова галузь – наразі демонструють різні моделі експорту. Загалом лідери цих трьох галузей забезпечили експорт товарів на 224,5 млрд грн.

Нагадаємо, упродовж січня-червня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $49,3 млрд, тоді як обсяг експорту становив $21 млрд.

Разом із тим за підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів, що перевищує показники минулого року.

Читайте також: Експорт молочних продуктів із України за місяць упав на 23%. Що продавали за кордон?