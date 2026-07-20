Експорт молочних продуктів із України за місяць упав на 23%. Що продавали за кордон?

Україна в червні поточного року експортувала 11,53 тис. тонн молочних продуктів на суму $35,06 млн. Так, натуральні обсяги експорту скоротилися на 23%, а грошова виручка впала на 31% порівняно з показниками травня.

При цьому порівняно з червнем минулого року натуральні обсяги експорту знизилися на 7%, а грошова виручка – на 23%, повідомили в Асоціації виробників молока.

Які продукти експортувалися за пів року

За пів року, в січні-червні, Україна експортувала 63,78 тис. тонн (-10%) молочних продуктів на суму $180,87 млн (-20%).

Ключовими продуктами, які відправлялися на експорт, були наступні товари:

морозиво – 28%;

молоко та вершки, згущені – 26%;

сири – 14%;

масло вершкове – 10%;

казеїн – 8%.

Експорт у червні

Динаміка експорту в червні цьогоріч виглядала так:

збільшення натуральних обсяги експорту молока та вершків незгущених до 1,26 тис. тонн (+6%),

кисломолочних продуктів – до 656 тонн (+31%),

морозива – до 2,7 тис. т (+21%),

скорочення обсягів поставок інших молочних продуктів порівняно з травнем, зокрема масла – до 649 тонн (-78%),

сиру – до 1,08 тис. тонн (-16%).

Порівняо з червнем торік Україна наростила натуральні обсяги експорту кисломолочних продуктів на 30%, морозива – на 20,4%, молока та вершків незгущених – до 3,24 тис. тонн (+8%), молочної сироватки – до 1,51 тис. тонн (+32%), але скоротила обсяги поставок інших молочних продуктів.

Грошові показники за червень

Експортна виручка в червні за відвантажені партії молока та вершків незгущених в червні зросла до $1,27 млн (+27%), кисломолочних продуктів – до $964 тис. (+41%), молочну сироватку – до $2,32 млн (+46%) та морозива – до $9,91 млн (+23%), але скоротила виручку за іншими позиціями відносно травня 2026 року.

Найбільше скоротилася за останній місяць виручка за експортоване вершкове масло (-83%).

Відносно червня минулого року збільшилася грошова виручка за відвантажені молоко та вершки згущені до $9,28 млн (+22%), молоко та вершки незгущені – на 4%, кисломолочні продукти – на 18%, молочну сироватку – на 110% та морозиво – на 20%.

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Раніше повідомлялося, що аналіз результатів зовнішньої торгівлі українською молочною продукцією у червні та за перше півріччя 2026 року засвідчив погіршення ситуації на внутрішньому молочному ринку.

Нагадаємо, через надлишкову пропозицію на європейському ринку ціни на сири знизилися, що дозволило імпортерам значно збільшити обсяги постачання до України. За таких умов українським виробникам дедалі складніше конкурувати, навіть попри активне застосування акційних пропозицій і знижок.

Як повідомлялося, у червні 2026 року закупівельні ціни на сире молоко в Україні зберегли тенденцію до помірного зростання, незважаючи на погіршення кон'юнктури світового молочного ринку.

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