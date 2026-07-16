Експорт агропродукції зріс на 20%: порти України переробили понад 42 мільйони тонн вантажів

За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів, що перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Основу вантажопотоку традиційно склала аграрна продукція – її обсяги сягнули 23,6 млн тонн, що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

В АМПУ зазначають, що такого результату вдалося досягти завдяки спільній роботі портовиків, аграріїв, перевізників та українських військових, які забезпечують безпеку судноплавства у Чорному морі.

Ціна експорту: системні удари РФ по цивільних суднах та портах

Водночас робота морського коридору відбувається в умовах постійного російського терору.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або частково зруйновано понад тисячу об'єктів портової інфраструктури та 221 цивільне судно.

Особливо інтенсивними атаки стали в липні 2026 року. Лише за перші два тижні місяця Росія здійснила 23 удари по українських портах та 17 разів атакувала цивільні судна.

Внаслідок цих обстрілів загинули 11 людей, ще семеро отримали поранення. Серед жертв – працівники портів, співробітники суміжних підприємств та іноземні моряки.

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Чому порти Одещини є незамінними

Нагадаємо, через посилення російських атак на портову інфраструктуру Україна втратила близько третини своїх потужностей з експорту зерна через ключові чорноморські порти.

Як повідомлялося, ситуація ускладнюється тим, що російські обстріли суттєво знизили пропускну спроможність портової логістики саме напередодні старту нового сезону збору та вивезення врожаю, коли потреба в експортних потужностях є найвищою.

Через безпекові ризики судновласники дедалі частіше відмовляються заходити до українських портів після посилення російських атак на цивільні судна в Чорному морі та портову інфраструктуру Одеської області.

Порти Одеської області несуть на собі основне навантаження з вивезення агропродукції.

Наприклад, у січні 2026 року саме через порти Одещини було експортовано 3,7 млн тонн зерна, олійних та продуктів їхньої переробки, що становило 89% від загального обсягу експорту цих категорій, тоді як на залізницю припало лише 8%.

Експорт агропродукції та чорних металів залишаються двома ключовими джерелами валютних надходжень для української економіки, і обидві галузі наразі стикаються з серйозними логістичними та безпековими викликами.

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