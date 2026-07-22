Малий бізнес у червні отримав 4,3 мільярда гривень гарантованих державою кредитів. На що давали гроші?

Мікро-, малий і середній бізнес в Україні від початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року отримав 58 307 кредитів на загальну суму 209,9 млрд грн.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, за час дії воєнного стану підприємці отримали від уповноважених банків 53 082 такі кредити на 199,3 млрд грн, а в червні цього року укладено 396 кредитних договорів на 4,3 млрд грн.

Банки-кредитори

Станом на 1 липня поточного року 30 банків-кредиторів маюуть у своєму обслуговуванні 19 237 кредитів на суму 84,3 млрд грн.

Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили майже 38,3 млрд грн, тобто 63% від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд грн).

Хто видав найбільше кредитів

Серед банків, які стали лідерами за сумою кредитів, такі:

"ПриватБанк" – 11 761 кредит на загальну суму 21,1 млрд грн, що складає 42% від ліміту таких гарантій, наданих банку;

"Ощадбанк" – 3 180 кредитів на 13,7 млрд грн (63% від ліміту банку);

"Укрексімбанк", який також виконує функції агента за програмою державних портфельних гарантій, – 593 кредити на майже 11 млрд грн (81% від свого ліміту);

ПУМБ – 765 кредитів на 10,3 млрд грн (81% від свого ліміту);

"Укргазбанк" – 780 кредитів на 8,5 млрд грн (55% від свого ліміту).

Регіони в лідерах

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується в Києві – 2 305 кредитів на загальну суму 12,6 млрд грн.

Окрім столиці, в лідерах такі регіони:

у Дніпропетровській області – 1 688 кредитів на 6,7 млрд грн;

у Харківській – 982 кредити на 6,5 млрд грн;

у Львівській – 1 431 кредит на 5,9 млрд грн;

у Київській – 1 212 кредитів на 5,3 млрд грн;

в Одеській області – 1 266 кредитів на 4,9 млрд грн.

На що видають кредити

Переробна промисловість посіла перше місце сред видів економічної діяльності – 4 948 кредитів на 30,7 млрд грн.

Серед інших сфер:

сільське господарство – 3 300 кредитів на загальну суму 24,8 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 7 598 кредитів на 20 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 936 кредитів на 2,3 млрд грн;

будівництво – 745 кредитів на 2,2 млрд грн;

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 61 кредит на 1,2 млрд грн.

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Раніше повідомлялося, що представники мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні за минулий тиждень, 13-19 липня, в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" отримали від 48 уповноважених банків 506 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн.

До того повідомлялося, що до кінця року заборгованість держави перед банками за програмою "5-7-9%" може сягнути 10 млрд грн.

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