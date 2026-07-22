Найпоширеніші звернення бізнесу та громадян до Офісів податкових консультантів. ПЕРЕЛІК

Державна податкова служба вже відкрила 84 онлайн-пунктів Офісів податкових консультантів у різних регіонах України, щоб зробити податкові консультації більш доступними.

Як повідомили в Держподатковій, також працюють 20 Офісів податкових консультантів.

"Податкові консультації стають ще доступнішими. Щоб отримати консультацію податкової, більше не потрібно їхати в інше місто чи шукати потрібного фахівця. Сервіс вкрай затребуваний. Бо економить час людей. І головне – податкова допомога доступна, незалежно від того, де люди проживають", – заявила очільниця Держподаткової Леся Карнаух.

Надані консультації

Податкові відкрила Офіси консультантів у вересні минулого року, і вже в них разом із онлайн-пунктами було надано понад 140 тис. консультацій.

Найчастіше консультаціями користуються громадяни з питань особистого оподаткування – це становить понад 70% звернень.

Ще близько 17% консультацій припадає на фізичних осіб-підприємців і представників малого бізнесу.

Найпоширеніші звернення

Найпопулярнішими темами звернення до Офісів податкових консультантів є:

нарахування та сплата податків, зборів і єдиного внеску – 41,6%;

робота з сервісами Електронного кабінету – 8,8%;

визначення та перевірка податкового боргу – 7,6%.

Онлайн-пункти

Найбільше онлайн-пунктів Офісів податкових консультантів зараз працює в Одеській області – 14, на Волині – 10, на Львівщині та Київщині по 6, у Вінницькій та Миколаївських областях – по 5.

"Ми й надалі будемо розширювати мережу онлайн-пунктів, щоб податкові консультації були доступними для платників у всіх регіонах України. Вже незабаром нові точки з'являться в Івано-Франківській та Хмельницькій областях", – розповіла Карнаух.

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Сплата податків

Як повідомлялося, за перше півріччя цього року платники податків в Україні перерахували до бюджетів усіх рівнів 347,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

За підсумками першого півріччя 2026 року підприємства державного сектору економіки сплатили до зведеного бюджету України 148,7 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У першому півріччі 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до державного бюджету понад 8,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ).

Загалом за перше півріччя 2026 року великий бізнес в Україні забезпечив майже 49% податкових надходжень, сплативши до бюджету 579,6 млрд грн.

Зокрема, підприємства державного сектору економіки перерахували 148,7 млрд грн, а надходження від військового збору склали 94,2 млрд грн.

Також повідомлялося, що лідером за обсягом сплачених податків в Україні за результатами першого півріччя стала переробна промисловість. Це 17,6% загальної суми сплати до зведеного бюджету, тобто практично кожна 5 гривня.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 287,7 млрд грн.

Окрім того, за підсумками січня-червня 2026 року до бюджету надійшло 370,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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