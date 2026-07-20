Надходження від податку на доходи фізосіб за рік зросли на 19%. Де сплатили найбільше?

За перше півріччя цього року платники податків в Україні перерахували до бюджетів усіх рівнів 347,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Як повідомили в Державній податковій службі, це на 54,9 млрд грн, або 18,8%, більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 292,3 млрд грн.

Де сплатили найбільше

Найбільші суми податку на доходи фізосіб до бюджетів сплатили платники таких регіонів:

міста Києва – 82,7 млрд грн;

Дніпропетровської області – 33,9 млрд грн;

Львівської області – 24,1 млрд грн;

Київської області – 21,7 млрд грн.

У Держподатковій нагадали, що саме за рахунок цього податку на доходи фізосіб фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби.

Місцеві бюджети

Водночас із загальної суми надходжень 166,2 млрд грн спрямовано до місцевих бюджетів – порівняно з першим півріччям минулого року надходження зросли на 20,5%.

У Держаодатковій зазначили, що таке зростання свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку.

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Сплата ПДФО

Як повідомлялося, раніше в Держподатковій нагадали, що працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу, можуть сплачувати менше податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Таку можливість надає податкова соціальна пільга (ПСП), яка зменшує базу оподаткування заробітної плати.

Надходження в бюджет

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року підприємства державного сектору економіки сплатили до зведеного бюджету України 148,7 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У першому півріччі 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до державного бюджету понад 8,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ).

Загалом за перше півріччя 2026 року великий бізнес в Україні забезпечив майже 49% податкових надходжень, сплативши до бюджету 579,6 млрд грн.

Зокрема, підприємства державного сектору економіки перерахували 148,7 млрд грн, а надходження від військового збору склали 94,2 млрд грн.

Також повідомлялося, що лідером за обсягом сплачених податків в Україні за результатами першого півріччя стала переробна промисловість. Це 17,6% загальної суми сплати до зведеного бюджету, тобто практично кожна 5 гривня.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 287,7 млрд грн.

Окрім того, за підсумками січня-червня 2026 року до бюджету надійшло 370,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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