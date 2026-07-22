Нерухомість Жеваго у центрі Києва передали в управління: 81% прибутку піде в бюджет

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало договір про передачу в управління арештованої нерухомості екснардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Переможцем відкритого конкурсу стало приватне підприємство "Оптима Ресурс".

Наразі тривають процедури фактичної передачі майна. Це перший актив, для якого управителя визначили за новими правилами через електронну систему Prozorro в межах реформи АРМА.

Згідно з умовами договору, після завершення передачі об'єкта 81% прибутку від його використання надходитиме до Державного бюджету України.

Арешт на нерухомість було накладено Державним бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора у межах кримінального провадження, після чого майно передали АРМА для пошуку ефективного управителя.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), проти Костянтина Жеваго було запроваджено безстрокові персональні санкції. Політика та бізнесмена підозрюють у вчиненні злочинів у банківській сфері (зокрема щодо виведення коштів із банку "Фінанси та Кредит"), зв’язках із підсанкційними особами з Росії та фігуруванні у низці інших кримінальних проваджень.

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Нагадаємо, 14 квітня суд ухвалив план санації АТ "Галичфарм", який передбачає передачу контролю кредитору через конвертацію заборгованості в акції. Підприємство, разом із виробником антибіотиків "Київмедпрепарат", входить до числа ключових виробничих активів корпорації "Артеріум", що належить мільярдеру Костянтину Жеваго.

Раніше, 12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо запровадження безстрокових санкцій проти лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго та Геннадія Боголюбова, а також колишнього депутата й державного зрадника Віктора Медведчука.

Як повідомлялось, апеляційний господарський суд 20 травня 2026 року знову підтвердив законність арешту українських активів Костянтина Жеваго.

Арешт було накладено на вимогу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який таким чином забезпечує свій позов на 46 млрд грн щодо збитків, завданих банку та його кредиторам у межах справи № 910/268/23.

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