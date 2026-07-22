Чому в Україні мало середнього бізнесу: МВФ вказав на проблеми

Податкова система України стимулює вітчизняні компанії штучно стримувати власне зростання.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ), передає Lіga.net.

За оцінкою МВФ, в Україні спостерігається явище "відсутньої середини": у країні є велика кількість малих підприємств та висока концентрація зайнятості у великих компаніях.

Водночас середній бізнес майже відсутній, оскільки малі продуктивні компанії не мають стимулів розширюватися, а великі непродуктивні – майже не відчувають конкуренції.

Головною причиною такої структури Фонд називає прив'язку податків до розміру підприємства.

Які фінансові межі гальмують розвиток:

1 млн грн – обов'язкова реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

40 млн грн – спрощений облік податку на прибуток;

150 млн грн – звільнення від правил трансфертного ціноутворення.

Як зазначається, щойно компанія перетинає ці ліміти, її податкове навантаження стрімко зростає.

Щоб цього уникнути, бізнес штучно зупиняє розширення або дробиться на декілька дрібних фірм чи ФОПів.

Це створює дві проблеми:

фінансова звітність перестає відображати реальний розмір підприємств;

звільнення від ПДВ дозволяє "спрощенцям" демпінгувати ціни й вигравати конкуренцію у великих платників податків, навіть працюючи менш ефективно.

Що рекомендує МВФ

Запровадити суворі правила проти дроблення бізнесу. Скасувати звільнення від ПДВ для платників єдиного податку з оборотом вище базового порогу (наразі це 1 млн грн, який не переглядався з 2015 року). Перетворити Державну податкову службу на сервісний орган – зокрема, запровадити автоматично заповнені декларації, щоб полегшити компаніям перехід зі спрощеної системи на загальну.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує, що у 2027-2031 роках Україна стане однією з п'яти європейських країн із найвищими темпами економічного зростання.

Як повідомлялось раніше, за оцінками ІЕД у травні 2026 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України збільшився на 0,9% порівняно з травнем минулого року. Таким чином економіка демонструє позитивну динаміку вже третій місяць поспіль.

Водночас, за оцінками Національного банку України, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,6% у річному вимірі. Порівняно з попереднім кварталом спад становив 0,7%.

Як повідомлялося, у червні МВФ переглянув у бік погіршення прогноз економічного зростання України на 2026 рік. Наразі Фонд очікує зростання ВВП у межах 1-1,6% замість раніше прогнозованих близько 2%.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку також знизив прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік ‒ до 2,2% через тривалу війну. У попередньому, лютневому прогнозі, очікувалося зростання економіки на 2,5%.

Читайте також: Найпоширеніші звернення бізнесу та громадян до Офісів податкових консультантів. ПЕРЕЛІК