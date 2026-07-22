Уряд запровадив щорічну премію для енергетиків: 50 фахівців отримають по 200 тисяч гривень

Кабінет Міністрів запровадив щорічну премію для працівників електроенергетики за внесок в енергетичну стійкість України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Хто та скільки отримає

Спеціально створений Комітет відбере 50 фахівців, кожен з яких отримає грошову винагороду.

Загалом розподілять 10 млн. грн.

Умови участі

На премію можуть претендувати працівники всіх підприємств галузі – незалежно від того, це державні, приватні чи комунальні компанії.

Терміни та відбір

Прийом заявок і документів триває до кінця вересня. Переможців обиратимуть за чіткими критеріями, враховуючи їхній особистий внесок у відновлення мереж та ліквідацію наслідків обстрілів.

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Попередні виплати енергетикам

У травні 2026 року Кабінет Міністрів України вже спрямовував понад 535 млн грн на доплати енергетикам, які відновлюють інфраструктуру після російських атак.

На початку травня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що понад 12 тис. працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак, отримають доплати по 20 тис. грн за березень.

Раніше Свириденко заявляла, що понад 7 тис. працівників ремонтних бригад комунальних підприємств в Україні отримають додаткові виплати по 20 тис. грн за лютий.

У квітні 2026 року в Україні було розширено програму фінансової підтримки для працівників енергетичної та комунальної сфер.

На початку квітня Кабінет Міністрів виділив 281,3 млн грн із резервного фонду державного бюджету на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад.

До програми включено працівників, яким офіційно доручено керівництво аварійними бригадами під час виконання робіт, а також співробітників підприємств інших галузей, які направлялися у відрядження для проведення відновлювальних робіт за зверненнями ОВА.

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