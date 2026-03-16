Понад семи тисяч комунальників отримають доплати за лютий і березень, - Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що понад 7 тисяч комунальників ремонтних бригад в Україні отримують додаткові виплати по 20 тисяч гривень за лютий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єрки в її телеграм-каналі. Аналогічні доплати передбачені і за березень для тих, хто допомагав відновлювати енергетичну інфраструктуру під час зими.

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Свириденко також зазначила, що сьогодні нагородили 44 працівника житлово-комунального господарства з Донецької, Херсонської, Чернігівської, Вінницької та Одеської областей, а також Києва. Це стало частиною урядової програми підтримки працівників, які працювали в складних умовах під час зимового періоду.

Доплати та визнання праці комунальників

Додаткові виплати отримують ті, хто безпосередньо займався відновленням електропостачання, водопостачання та інших критичних об’єктів. Прем’єрка підкреслила, що підтримка таких працівників важлива для мотивації, стабільності та безперебійного функціонування житлово-комунальної сфери в умовах воєнного стану.

"Уряд також продовжує підтримувати тих, хто протягом зими допомагав відновлювати енергетичну інфраструктуру", – зазначила Свириденко.

Раніше Міненерго заявило про плани різко збільшити потужності для імпорту електроенергії. Також ми писали, що Швеція оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 56 мільйонів євро.

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