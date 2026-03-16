Более семи тысяч коммунальщиков получат доплаты за февраль и март, — Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что более 7 тысяч коммунальщиков из ремонтных бригад в Украине получат дополнительные выплаты в размере 20 тысяч гривен за февраль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра в ее Telegram-канале. Аналогичные доплаты предусмотрены и за март для тех, кто помогал восстанавливать энергетическую инфраструктуру зимой.

Свириденко также отметила, что сегодня наградили 44 работников жилищно-коммунального хозяйства из Донецкой, Херсонской, Черниговской, Винницкой и Одесской областей, а также Киева. Это стало частью правительственной программы поддержки работников, которые трудились в сложных условиях в зимний период.

Доплаты и признание труда коммунальщиков

Дополнительные выплаты получают те, кто непосредственно занимался восстановлением электроснабжения, водоснабжения и других критически важных объектов. Премьер-министр подчеркнула, что поддержка таких работников важна для мотивации, стабильности и бесперебойного функционирования жилищно-коммунальной сферы в условиях военного положения.

"Правительство также продолжает поддерживать тех, кто в течение зимы помогал восстанавливать энергетическую инфраструктуру", — отметила Свириденко.

