Более семи тысяч коммунальщиков получат доплаты за февраль и март, — Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что более 7 тысяч коммунальщиков из ремонтных бригад в Украине получат дополнительные выплаты в размере 20 тысяч гривен за февраль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра в ее Telegram-канале. Аналогичные доплаты предусмотрены и за март для тех, кто помогал восстанавливать энергетическую инфраструктуру зимой.
Свириденко также отметила, что сегодня наградили 44 работников жилищно-коммунального хозяйства из Донецкой, Херсонской, Черниговской, Винницкой и Одесской областей, а также Киева. Это стало частью правительственной программы поддержки работников, которые трудились в сложных условиях в зимний период.
Доплаты и признание труда коммунальщиков
Дополнительные выплаты получают те, кто непосредственно занимался восстановлением электроснабжения, водоснабжения и других критически важных объектов. Премьер-министр подчеркнула, что поддержка таких работников важна для мотивации, стабильности и бесперебойного функционирования жилищно-коммунальной сферы в условиях военного положения.
"Правительство также продолжает поддерживать тех, кто в течение зимы помогал восстанавливать энергетическую инфраструктуру", — отметила Свириденко.
Ранее Минэнерго заявило о планах резко увеличить мощности для импорта электроэнергии. Также мы писали, что Швеция объявила о новом взносе в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 56 миллионов евро.
5-ий Президент України - звернення до нелигітимної влади нелигітимної недокоаліції
Порошенко закликає Зеленського зустрітися з демократичною опозицією: Держава вища за рейтинги.
Уряд, котрий керував розграбуванням -мародерством роздертою війною країни УСІ РОКИ підготовки хйла до війна з 2019 р правління ЗЕмародерату, та роки повномасштабного вторгнення , Уряд котрий пересідав міністрами з крісла в крісло за помахом руки сірого кардинала Козира
НЕ МАЄ ПРАВА ЗАРАЗ КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ
без співпраці з парламентом , коаліція котрого ходить своєю більшістю на дачу показань у покуратурі за мародерство , а меншістю підтримується "військовполоненними політиками" ОПЗЖ у ВР .
Країна в руїнах, до наступної зими треба готуватися ще на вчора, сотні тисяч ВПО без житла - а вона про якіх премії двірникам на всю країну оголошує.
Зебілятня йде на 8-й рік, а мене вже на першому нудило так що блювати нічим.