Более семи тысяч коммунальщиков получат доплаты за февраль и март, — Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что более 7 тысяч коммунальщиков из ремонтных бригад в Украине получат дополнительные выплаты в размере 20 тысяч гривен за февраль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра в ее Telegram-канале. Аналогичные доплаты предусмотрены и за март для тех, кто помогал восстанавливать энергетическую инфраструктуру зимой.

Свириденко также отметила, что сегодня наградили 44 работников жилищно-коммунального хозяйства из Донецкой, Херсонской, Черниговской, Винницкой и Одесской областей, а также Киева. Это стало частью правительственной программы поддержки работников, которые трудились в сложных условиях в зимний период.

Дополнительные выплаты получают те, кто непосредственно занимался восстановлением электроснабжения, водоснабжения и других критически важных объектов. Премьер-министр подчеркнула, что поддержка таких работников важна для мотивации, стабильности и бесперебойного функционирования жилищно-коммунальной сферы в условиях военного положения.

"Правительство также продолжает поддерживать тех, кто в течение зимы помогал восстанавливать энергетическую инфраструктуру", — отметила Свириденко.

Ранее Минэнерго заявило о планах резко увеличить мощности для импорта электроэнергии. Также мы писали, что Швеция объявила о новом взносе в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 56 миллионов евро.

Не семи, а сім. Єслі Шо
16.03.2026 23:28 Ответить
ТИ, крво ніхто й твій уряд також...

5-ий Президент України - звернення до нелигітимної влади нелигітимної недокоаліції

Порошенко закликає Зеленського зустрітися з демократичною опозицією: Держава вища за рейтинги.
16.03.2026 23:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4oUHR3Bf5x4

Уряд, котрий керував розграбуванням -мародерством роздертою війною країни УСІ РОКИ підготовки хйла до війна з 2019 р правління ЗЕмародерату, та роки повномасштабного вторгнення , Уряд котрий пересідав міністрами з крісла в крісло за помахом руки сірого кардинала Козира
НЕ МАЄ ПРАВА ЗАРАЗ КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ

без співпраці з парламентом , коаліція котрого ходить своєю більшістю на дачу показань у покуратурі за мародерство , а меншістю підтримується "військовполоненними політиками" ОПЗЖ у ВР .
16.03.2026 23:36 Ответить
Першій українці - прем'єр-міністру України - плюс.
16.03.2026 23:42 Ответить
Ця миша загнана взагалі пам'ятає що вона формально прем'єр міністр України а не третій заступник п'ятого радника десятого помічника старшого по ******?
Країна в руїнах, до наступної зими треба готуватися ще на вчора, сотні тисяч ВПО без житла - а вона про якіх премії двірникам на всю країну оголошує.
Зебілятня йде на 8-й рік, а мене вже на першому нудило так що блювати нічим.
16.03.2026 23:52 Ответить
 
 