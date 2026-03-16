Швеция добавила 56 млн евро в фонд энергетической поддержки Украины
Швеция объявила о новом взносе в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 56 миллионов евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства Швеции в Украине.
Благодаря этому общий вклад страны в фонд превысил 259 миллионов евро. Новый транш позволит поддержать восстановление критической энергетической инфраструктуры и подготовку к следующему отопительному сезону. Это также будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины в условиях постоянных обстрелов и атак.
Швеция укрепляет энергетическую поддержку Украины
В посольстве Швеции подчеркнули, что их страна в настоящее время занимает второе место по объему помощи Украине в сфере энергетики. Средства будут использованы для восстановления поврежденных объектов, модернизации систем и обеспечения стабильного снабжения электроэнергией населения и критически важной инфраструктуры.
"Мы вместе восстанавливаем критическую инфраструктуру, уже готовимся к следующей зиме и обеспечиваем энергетическую безопасность, чтобы Украина оставалась сильной даже в условиях постоянных обстрелов и атак", – подчеркнули в посольстве.
Важность международной помощи
Помощь Швеции является частью более широкой программы международной поддержки энергетики Украины. Благодаря таким вложениям украинские власти могут быстрее реагировать на последствия разрушений и гарантировать бесперебойное снабжение электроэнергией в регионах, которые понесли наибольшие повреждения.
Кроме того, это подчеркивает стратегическое партнерство между Украиной и странами Европы в обеспечении энергетической устойчивости во время войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль